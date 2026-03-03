Лубинец озвучил страшное количество казненных украинских пленных

Один из расстрелов украинских пленных / © Офис Генерального прокурора

По состоянию на конец 2025 года россияне казнили 337 украинских военнопленных.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время Интерактивного диалога со специальным докладчиком по пыткам в рамках заседания Совета ООН по правам человека.

Он подчеркнул, что Россия превратила пытки в государственную политику и использует его как оружие.

«Согласно данным ООН более 95% украинских военнопленных подвергаются систематическим пыткам, а по состоянию на конец 2025 года 337 украинских военнопленных были сознательно и жестоко казнены россиянами», — говорится в сообщении.

Омбудсмен призвал международное сообщество безотлагательно усилить давление на Россию, обеспечить полное документирование каждого преступления и привлечь виновных к ответственности.

Ранее Лубинец рассказал, что из российского плена удалось вернуть 6422 украинца, 409 из них — гражданские. Отдельно удалось вернуть 2016 детей.

Напомним, что российские войска систематически казнят украинских военнопленных, а командование оккупантов даже поощряет простых солдат совершать эти страшные преступления.

К примеру, 27 декабря россияне расстреляли двух украинских защитников в Покровском районе. Перед убийством оккупанты заставили одного из бойцов раздеться, после чего открыли огонь по обезоруженным пленным.

Также российские военные расстреляли трех украинских бойцов, попавших в плен 20 декабря к югу от Гуляйполя в Запорожье.

Кроме военных, оккупанты казнят и гражданских. Мы рассказывали страшную историю из Донбасса о женщине, которая 12 часов шла пешком под обстрелами заминированными территориями, еще и с простреленным лицом. Ее мужа, двух сыновей и соседей расстреляли оккупанты.