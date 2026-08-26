Лубинец прокомментировал драку с ТЦК в Тернополе: кого считает виновным

Конфликт с ТЦК в Тернополе

Реклама

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на скандальный конфликт между местными жителями и работниками ТЦК в Тернополе, в результате которого один военнослужащий попал в больницу.

Об этом омбудсмен написал в соцсетях.

Реклама

Детали конфликта

Лубинец напомнил, что военные ТЦК проверяли документы и проводили уведомления мужчин призывного возраста. Во время общения с одним из мужчин к служебному автомобилю начали подходить другие люди. Словесный конфликт быстро перерос в физический. По данным полиции, люди били по автомобилю и вступили в конфликт с работниками ТЦК.

Реклама

По данным Лубинца, несколько военных ТЦК получили травмы. Один из них сейчас находится в больнице.

Тревожный сигнал

Омбудсмен подчеркнул, что инцидент в Тернополе — еще один сигнал, что напряжение вокруг мобилизации достигло опасного уровня.

«К такой ситуации привели, в частности, недоработки предыдущего руководства Министерства обороны, которые сегодня имеем как следствие», — считает Лубинец.

Он призвал украинцев не впадать в одну из двух крайностей.

Реклама

«Нельзя оправдывать насилие только потому, что человек не доверяет ТЦК и СП. Правила должны быть одинаковыми для всех. Если представитель ТЦК нарушил закон, он должен отвечать. Если гражданин применил силу, он также должен отвечать. Все остальное — двойные стандарты», — говорит уполномоченный по правам человека.

Лубинец признал, что проблема недоверия к ТЦК существует.

«И она никуда не исчезнет, если просто говорить людям „доверяйте“. Доверие нельзя требовать. Ее нужно восстанавливать. Законностью действий. Реформы. Контроль. Ответственностью за нарушение. Но есть и другая сторона этой истории. Недоверие не дает права на насилие. Иначе мы создаем очень опасный прецедент. Не понравилось решение — применили силу. Не понравился представитель государства — собрали толпу», — размышляет омбудсмен.

Также он призвал украинцев не производить самосуд. Ибо в момент, когда толпа заменяет закон силой, разрушается механизм, который должен защищать нас.

Реклама

Лубинец подчеркнул, что правовое государство начинается там, где закон перестает быть избирательным.

«Именно в этом сегодня нуждается и ситуация на Тернопольщине, и вообще проблема взаимодействия общества с ТЦК. Нет эмоций. Не оправданий. Нет самосуда. А конкретные действия, контроль и ответственность», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина в военной форме выскочил из буса и устроил стрельбу по прохожему.

Новости партнеров

Новости партнеров