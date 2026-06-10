Лубинец шокировал произволом ТЦК: тысячи жалоб и загадочная смерть мужчины в Днепре

Работники ТЦК и СП и силовая мобилизация / © ТСН.ua

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о системных нарушениях со стороны работников ТЦК и СП. Он рассказал о тысячах жалоб и трагическом инциденте в Днепре, где мужчина умер после задержания неизвестными в балаклавах.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека рассказал в эфире «Радио Свобода».

Количество жалоб на ТЦК и СП в 2026 году

Лубинец сообщил, что за первые пять месяцев этого года к нему поступило более 3000 жалоб. В то же время он подчеркнул, что речь идет только об обращениях непосредственно от граждан Украины. В эту статистику не включены случаи нарушений прав, которые команда омбудсмена обнаружила самостоятельно.

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«Это, например, мы получаем информацию из средств массовой информации, из социальных сетей, из показаний людей, которые не могут ко мне обратиться по конкретному случаю, потому что согласно законодательству они обращаются о нарушении своих прав. А когда, например, человек просто на улице увидел незаконные действия представителей ТЦК и СП, у меня очень часто так сейчас снимают на видео и перебрасывают сразу мне в личные сообщения. И мы берем все это в работу. Это то, что у нас было в работе за эти первые пять месяцев», — рассказал Лубинец.

Нарушение прав человека со стороны работников ТЦК

На вопрос ведущей о характере обращений омбудсмен ответил, что большинство из них касаются системных нарушений прав человека.

«Системное нарушение прав человека. Это применение силы, это использование балаклав, это снятие знаков различия представителями ТЦК СП. То есть, это когда люди как бы в военной форме, но неизвестно, кто они и что они. Правильно? Не видно их», — сообщил Лубинец.

Смерть мобилизованного в Днепре

В качестве примера он привел недавний случай в Днепре, который сейчас находится на рассмотрении. По словам омбудсмена, в конце мая поженилась молодая пара. Однажды утром, когда супруги вместе вышли из дома, на мужа, по словам жены, напали 10 человек в балаклавах и военной форме без знаков различия.

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«То есть кто это? Кто в балаклавах, в военной форме, но нет ничего? Кто они? Представители ТЦК СП — да, мы можем предполагать. Преступная группировка — тоже можем предполагать. Что делает жена? Она звонит 102. Знаете, что происходит? Она в этот же самый день вечером узнает, что мужа больше нет. Он умер, по словам работников Национальной полиции, от сердечной недостаточности«, — рассказал Лубинец.

Омбудсман отметил, что этот инцидент в Днепре уже находится в работе его офиса. По словам чиновника, это далеко не единичный случай, когда неустановленные лица в балаклавах применяют физическую силу и задерживают граждан Украины.

«Это не просто уже нарушение прав, это совершение уголовных преступлений группой лиц. И это просто превратилось в какую-то систему беззакония. Они могут делать по отношению к гражданам Украины все, что они захотят», — возмутился Лубинец.

Напомним, в начале июня омбудсмен сообщил о расследовании злоупотреблений в Ужгородском РТЦК, где работники незаконно удерживали и пытали людей, в частности приковывая их наручниками к лестнице. И.о. начальника, начальник группы учета и инструктор задержаны — им объявлены подозрения в превышении полномочий, незаконном лишении свободы и пытках. Также начаты проверки в отношении руководства Закарпатского областного ТЦК и комиссии ОК «Запад» из-за игнорирования этих правонарушений.

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