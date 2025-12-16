Дмитрий Лубинец на встрече с Татьяной Москальковой при участии руководителей миссий МККК

Реклама

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел рабочую встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой при участии руководителей миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и РФ.

Об этом сообщает сайт ТСН.ua.

Сообщается, что украинским военнопленным было передано около 2000 гуманитарных посылок, а также письма от их родных. Отдельно были достигнуты договоренности по верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и обмену соответствующими списками. Ключевым результатом стала передача списков отдельной категории граждан — тяжелораненых и тяжелобольных.

Реклама

Также был обсужден вопрос возвращения незаконно задержанных гражданских граждан Украины, осужденных в РФ украинских военнопленных и переданы соответствующие списки. Стороны проговорили и ряд других гуманитарных вопросов.

Кроме того, по итогам предыдущей системной работы удалось провести процедуру взаимного воссоединения семей. На подконтрольную Украине территорию из РФ и временно оккупированных регионов вернулись 15 граждан, большинство из которых являются маломобильными. Еще 45 украинцев были возвращены из пунктов временного содержания иностранцев на территории России.

Напомним, недавно стало известно, что три семьи из Ирпеня, которые почти четыре года ждали из плена сыновей, ушедших добровольцами в первые дни полномасштабного вторжения — нашли их в могилах «неизвестных тел».