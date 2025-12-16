ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Лубинец встретился с Москальковой по вопросу пленных — главные результаты переговоров

Ключевым результатом стала передача списков тяжелораненых и тяжелобольных.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Дмитрий Лубинец на встрече с Татьяной Москальковой при участии руководителей миссий МККК

Дмитрий Лубинец на встрече с Татьяной Москальковой при участии руководителей миссий МККК

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел рабочую встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой при участии руководителей миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и РФ.

Об этом сообщает сайт ТСН.ua.

Сообщается, что украинским военнопленным было передано около 2000 гуманитарных посылок, а также письма от их родных. Отдельно были достигнуты договоренности по верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и обмену соответствующими списками. Ключевым результатом стала передача списков отдельной категории граждан — тяжелораненых и тяжелобольных.

Также был обсужден вопрос возвращения незаконно задержанных гражданских граждан Украины, осужденных в РФ украинских военнопленных и переданы соответствующие списки. Стороны проговорили и ряд других гуманитарных вопросов.

Кроме того, по итогам предыдущей системной работы удалось провести процедуру взаимного воссоединения семей. На подконтрольную Украине территорию из РФ и временно оккупированных регионов вернулись 15 граждан, большинство из которых являются маломобильными. Еще 45 украинцев были возвращены из пунктов временного содержания иностранцев на территории России.

Напомним, недавно стало известно, что три семьи из Ирпеня, которые почти четыре года ждали из плена сыновей, ушедших добровольцами в первые дни полномасштабного вторжения — нашли их в могилах «неизвестных тел».

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie