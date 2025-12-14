"Луч" погас: в Белгороде снова блекаут после обстрела (видео)

«Прилеты в районе ТЭЦ»: Белгород охватил дым

Сегодня, 14 декабря, в российском Белгороде снова исчезло электричество. Сообщается, что была повторно атакована подстанция «Луч».

Об этом пишут местные белгородские паблики.

«Предварительно, прилеты в районе ТЭЦ „Луч“, — пишут в соцсетях.

В Белгороде поднимается дым после ракетной опасности. В российских пабликах утверждают, что город был обстрелян из РСЗО, вероятно — HIMARS. Отмечается, что Белгород был частично обесточен.

Гауляйтер Белгородской области Гладков подтвердил, что город понес удар. Он признал, что в результате обстрела возникли серьезные повреждения инженерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области задержали ветерана АТО, который стал «лояльным» россиянином.