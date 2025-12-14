- Дата публикации
"Луч" погас: в Белгороде снова блекаут после обстрела (видео)
Как сообщают местные паблики, повторный удар получила подстанция «Луч», что повлекло за собой мощный пожар и столбы дыма.
Сегодня, 14 декабря, в российском Белгороде снова исчезло электричество. Сообщается, что была повторно атакована подстанция «Луч».
Об этом пишут местные белгородские паблики.
«Предварительно, прилеты в районе ТЭЦ „Луч“, — пишут в соцсетях.
В Белгороде поднимается дым после ракетной опасности. В российских пабликах утверждают, что город был обстрелян из РСЗО, вероятно — HIMARS. Отмечается, что Белгород был частично обесточен.
Гауляйтер Белгородской области Гладков подтвердил, что город понес удар. Он признал, что в результате обстрела возникли серьезные повреждения инженерной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области задержали ветерана АТО, который стал «лояльным» россиянином.