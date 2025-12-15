Украинцы назвали лучшую гарантию безопасности и это не защита США

Какие гарантии безопасности украинцы считают наилучшими. / © ТСН.ua

Разработку Украиной ядерного оружия 31,1% украинцев считают лучшей гарантией безопасности.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens по заказу Центра «Новая Европа», проведенного с 05 по 26 ноября 2025 года (выборка — 1000 респондентов).

Вступление Украины в НАТО как лучшую гарантию безопасности поддерживают только 19,4% опрошенных. В 2024 году этот показатель был намного выше — 29,3%. При этом размещение войск европейских стран в Украине и оборонный союз с США, включая возможность размещения американских войск, действенной гарантией безопасности считают только 11,7% и 10,2% соответственно.

В то же время , отказ от вступления в НАТО и объявления нейтралитета 41,1% опрошенных считают недопустимым компромиссом на мирных переговорах с Россией. А членство Украины в НАТО в целом поддерживает 71,3% респондентов.

«Это свидетельствует, с одной стороны, о разочаровании украинцев в международной поддержке, во внешних гарантиях безопасности, а с другой, отражает осознание, что именно ядерное оружие позволяло России играть на страхах Запада, а это, в свою очередь, сказывалось на медленной, нерешительной военной помощи Украине».

Без надежных западных гарантий безопасности Украины не стоит идти на переговоры с Россией, потому что Россия снова начнет войну после непродолжительной паузы. Так считают 64,9% опрошенных. В противоположность этому 30,7% ответили, что на такие переговоры идти все равно нужно, потому что у Украины нет ресурсов для войны на истощение.

Разочарование украинцев в международной поддержке сказалось и на доверии к западным лидерам. Так, по данным опроса, уровень доверия к президенту США за год упал на 20,2% — от 44,6% в 2024 году до Джо Байдена до 24,4% в 2025 году к Дональду Трампу. Лидер доверия украинцев с 76,1% в 2025 году — премьер Великобритании Кир Стармер.