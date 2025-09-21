"Лучшая стратегия защиты": какие регионы может охватить бесполетная зона над Украиной

Мероприятие может пересмотреть свою позицию по бесполетной зоне над Украиной / © ТСН

Реклама

Недавние инциденты с российскими дронами , влетавшие в воздушное пространство Польши, и нарушение границ Эстонии тремя истребителями МиГ-31, заставили аналитиков снова заговорить о возможности закрытия неба над Украиной. Эта идея, которая обсуждалась с весны 2022 года, сейчас приобретает новую актуальность на фоне растущей угрозы для стран НАТО.

Об этом рассказал эксрадник командующего войсками США, американский аналитик Марк Войджер в интервью «24 каналу».

Какие регионы Украины может покрыть бесполетная зона

Марк Войджер считает, что у НАТО есть достаточный военный потенциал для того, чтобы перехватывать российские беспилотники и ракеты над частью территории Украины. По его словам, речь идет о западных и северных регионах, а также о Киеве, вплоть до реки Днепр.

Реклама

Запад, по его словам, ранее испытывал серьезные опасения относительно возможной эскалации конфликта с Россией, что и стало причиной того, что эта идея не получила достаточной поддержки и никаких реальных шагов по ее реализации не было сделано.

«Проблема, по его мнению, состоит в том, что НАТО в целом и отдельные страны-члены Альянса испытывают серьезные опасения относительно возможной эскалации конфликта с Россией», — заявил Марк Войджер.

«Границ больше не существует»

Однако сейчас ситуация поменялась. Российские дроны, залетающие в воздушное пространство государств НАТО, являются «тревожным сигналом» для всего Североатлантического союза.

"Вдруг страны-члены НАТО, их правительства, лидеры, общества осознали, что границ больше не существует, они не защищают воздушное пространство", - подчеркнул аналитик.

Реклама

Он подчеркнул, что «наилучшей стратегией защиты» для НАТО является предоставление Украине помощи в перехвате беспилотников и ракет над ее территорией, чтобы они не проникали в воздушное пространство государств Альянса.

Войджер считает, что настал момент, когда Европа и НАТО должны «проснуться и принять твердое решение». Речь идет о необходимости конкретных и решительных действий, направленных не только на всестороннюю поддержку Украины, но и эффективную защиту собственных территорий. Оказание помощи Киеву в нейтрализации подобных угроз еще до того, как они достигнут границ Альянса, является насущной задачей.

Напомним, идея расширенной воздушной безопасности над Украиной пока не нашла широкого отклика среди союзников. По словам Курта волкера, польское правительство и министр обороны поддерживают эту идею, однако другие страны считают, что приоритетной должна быть защита Балтийского региона.