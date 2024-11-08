Лучше бы не убегал: на Закарпатье нарушитель границы получил травму и дополнительную статью

Пограничники не только предотвратили незаконное пересечение границы, но и, возможно, спасли жизнь мужчине, который пытался переплыть Тису с травмированной рукой.

Пограничники отделения "Большой Бычков" Мукачевского отряда задержали нарушителя границы, пытавшегося переплыть опасную реку Тиса, несмотря на сильное кровотечение. Неосмотрительный беглец оказался 36-летним жителем Харькова.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Во время патрулирования украинско-румынского участка границы наряд заметил, как неизвестный пытается преодолеть заградительный забор. Законные требования пограничников злоумышленник проигнорировал и попытался убежать. Его догнали, когда тот уже был в воде. Оказалось, что во время преодоления заграждения беглец порезал руку", – говорится в сообщении ГПСУ.

Задержанного доставили в подразделение, чтобы оказать первую помощь, и вызвали карету скорой. Медики диагностировали у нарушителя границы рваные раны двух пальцев левой руки.

Пограничники также сообщили, что в отношении харьковчанина составлены протоколы об административном правонарушении "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" (ст. 204-1 КУоАП). Его попытка убежать от пограничников после обнаружения в запретной зоне стоила ему дополнительного обвинения – "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" (ст.185-10 КУоАП).

Напомним, пограничники задержали 23-летнего киевлянина, который дважды в день пытался скрыться за границу.

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