Арестович оскандалился заявлением из-за "батла" Портникова и Латыниной

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович решил выступить "адвокатом" российской журналистки Юлии Латыниной и защитить ее аргументы об "имперском наследии РФ и Украины".

Накануне на Youtube-канале российского оппозиционного журналиста Марка Фейгина состоялся эфир по имперскому прошлому России. Гостями стали украинский журналист Виталий Портников и российская "либеральная" журналистка Юлия Латынина.

Латынина, в частности, заявила, что украинцы безосновательно взяли на себя "роль жертвы", так как были "партнерами РФ по имерии". По ее мнению, изображение россиян как "генетических имперцев" является частью украинской "военной пропаганды".

В свою очередь, украинский журналист Виталий Портников "разнес" тезисы Латыниной. Он подчеркнул, что украинцы ни в коем случае не являлись "партнерами" россиян по империи. Он отметил, что многие люди украинского происхождения действительно находились на важных государственных должностях как в Российской империи, так и во времена СССР или даже сейчас – в путинской РФ. Но ценой этого всегда был отказ от собственной идентичности и русификации.

Алексей Арестович не смог обойти эту оживленную дискуссию и на своем канале в Youtube бросился с обвинениями в адрес Виталия Портникова, заявив, что журналист не давал Литыниной "вставить слова" и что во время разговора произошел ряд "интеллектуальных подмен".

"Какие дебаты? Когда истероид, хватаясь за голову орал три часа, не давая женщине вставить слово? Это даже чисто по внешней форме: истероидные нотки, самонакручивание, самоновеивание, летящая слюна, хватание за голову, патетические жесты... Все это на грани оскорбления, на грани фола, на грани непрерывного потока обвинений. Теперь мы берем технически: все это через ряд интеллектуальных подмен. То есть берется и приписывается самоидентификация, например, украинская, людям, у которых она технически не могла быть. Потому что концепцию современного украинского государства сформировал в своих львовских лекциях... наш любимый первый президент, который закончил жизнь в Советском союзе... Грушевский... Когда у нас такие люди считаются интеллектуалами, поднимаются на знамена и считаются "вот это лучшее, что у нас есть" – ребята, у меня один ответ. Не будет ни НАТО, ни ЕС, ни науки, ни северных границ, ничего не будет... Все, это приговор", - высказал свое экспертное мнение Арестович.

Напомним, Арестович нашел аргумент, почему Украине не нужно идти в ЕС и НАТО.

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