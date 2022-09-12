Лучше бы снимали тиктоки, чем лезли в Украину: ВСУ разбили кадыровцев в Донецкой области

В результате большинство из них были ранены и убиты.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

На фоне успешных контрнаступательных действий ВСУ в Харьковской области командованию ВС РФ сейчас срочно нужна хоть какая-нибудь победа. В этой связи был отдан приказ об активизации наступательных действий на отдельных участках фронта в Донецкой области.

"9 сентября возведены подразделения полка специального назначения "Ахмат" и 19 отряда "БАРС" попытались занять один из населенных пунктов Донецкой области, однако попали в засаду ВС Украины и понесли потери: 16 военнослужащих убиты, более 20 ранены", — проинформировал журналист.

Напомним, что в Луганской области между собой конфликтовали военнослужащие РФ. Конфликт закончился стрельбой с ранениями.

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