"Лучше быть готовыми": в Раде предупредили украинцев о зиме без света и воды

В Раде призвали украинцев иметь запасной вариант на зиму / © Getty Images

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Украинцам следует заранее оценить, насколько они готовы провести осенне- зимний период в крупных городах в условиях возможных перебоев с электроэнергией, водоснабжением и отоплением.

Об этом на YouTube-канале «Суперпозиция» рассказал народный депутат фракции «Слуга народа» Богдан Кицак.

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Кицак советует иметь альтернативный вариант проживания в случае ухудшения ситуации.

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По его словам, в первую очередь нужно учитывать, насколько качественно и быстро крупные города готовятся к новому отопительному сезону.

«Нужно смотреть на качество и скорость подготовки к новому отопительному сезону, в частности, в городах-миллионниках. Соответственно скорость и качество подготовки не соответствует реалиям. Это приводит к тому, что нужно будет каждому гражданину или жителю того или иного города принимать для себя решения относительно того, готовы ли они к условиям — без воды, без света, которые могут потенциально появиться в любой момент», — отметил Кицак.

Какой будет зима, зависит от атак РФ

Нардеп подчеркнул, что спрогнозировать интенсивность российских ракетных и дроновых атак заранее невозможно. Неизвестно, какие именно объекты могут стать основными целями врага.

По словам Кицака, осенью и зимой российские удары, вероятно, будут сосредоточены на энергетической инфраструктуре. Это будет непосредственно влиять на условия жизни населения, в частности в столице и других крупных городах.

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«Никто точно не знает, какой будет интенсивность ракетно-дроновых ударов со стороны врага, какими будут ключевые точки. По моим оценкам, в осенне-зимний период акцент будет именно на энергообъектах», — сказал депутат.

В Раде советуют иметь альтернативу

Кицак подчеркнул, что решение о том, где проводить зиму, каждый человек должен принимать самостоятельно исходя из собственных обстоятельств и готовности к возможным длительным перебоям в работе критической инфраструктуры.

В то же время он считает целесообразным заранее позаботиться о запасном варианте, в частности, возможность временно покинуть большой город.

«Поэтому здесь вопросы каждого украинца, которые принимать ему решение и стоит ли подготовиться к этому раньше времени. Моя рекомендация и рекомендация любого человека, который тщательно следит за качеством подготовки, лучше быть готовыми, иметь альтернативные варианты и таким образом уменьшить нагрузку в целом на энергосистему в больших городах, чем столкнуться с фактом своей неготовности», — резюмировал политик.

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Напомним, зима 2026-2027 годов в Украине может принести либо несколько недель сухих морозов, либо частые оттепели, снегопады и дожди.

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