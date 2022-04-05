"Лучше, чем планировалось, но сделать можно больше": Кулеба о пятом пакете санкций ЕС

"Лучше, чем планировалось, но сделать можно больше": Кулеба о пятом пакете санкций ЕС

Окончательное одобрение этих ограничительных мер еще ожидается.

Пятый пакет санкций Европейского Союза против России, который будет введен вскоре, лучше, чем раньше планировался, но сделать можно больше.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеообращения в микроблоге Twitter.

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Глава МИД напомнил, что сегодня, 5 апреля, Европейский Союз объявил о пятом пакете санкций, но окончательное одобрение этих ограничительных мер еще ожидается.

"Безусловно, мы изучим тщательно окончательный документ, но из того, что мы услышали сегодня, из публичного заявления, я могу заключить, что пятый пакет несомненно намного лучше, чем он был только еще дни назад. Некоторые наши запросы были услышаны, как закрытие портов ЕС или запрет импорта российского угля в Европейский Союз. Мы ценим это, но мы считаем, что гораздо больше можно сделать, учитывая уровень российских преступлений и продолжение агрессии против украинцев", — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина продолжит работу со странами-членами ЕС, с Европейской комиссией, чтобы продолжать усиливать давление на Россию.

"Единственное дело, по которому я искренне сожалею, и я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне в этой связи, — заключается в том, что каждый раз, чтобы получить сильный санкционный пакет от Европейского Союза, сотни украинцев должны погибнуть из-за пыток, насилия и убийства. И по этой причине я призываю те страны-членыв ЕС, не весь Евросоюз, я не обвиняю всех, — но я призываю те страны-члены, которые всегда сидят и ждут момента, когда для них будет возможно избежать более сильных санкций в отношении России — подумать о человеческих жизнях, которые они могут сохранить с помощью действий", — заявил министр.

Глава МИД призвал эти страны изменить подход к санкциям. "Чем сильнее санкции вы примените против России, тем скорее российская агрессия против Украины прекратится, и больше человеческих жизней будет спасено", — сказал Кулеба.

Напомним, против РФ вводят санкции и разные технологические компании. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новых санкциях, введенных против России.

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