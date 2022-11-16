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Лучше, чем у некоторых россиян дома: ВСУ показали свой крутой блиндаж (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
3129
Время на прочтение
1 мин
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Лучше, чем у некоторых россиян дома: ВСУ показали свой крутой блиндаж (видео)

Украинские защитники обустроили блиндаж, который оккупантам и не снился.

Украинские защитники – не россияне. Они любят во всем порядок, а если что-то строят, то - на славу.

Доказательством тому блиндаж, который построили бойцы ВСУ. Видео своего почти "пентхауса" они выложили в Сети.

На кадрах видно, что вход в блиндаж через дверь, а с обеих сторон стены обиты материей, словно оклеены обоями. Далее у входа буржуйка с ведрами с водой, которые сделали из гильз из-под снарядов.

Блиндаж довольно просторный. С обеих сторон двухъярусные кровати, есть освещение. Потолок обит пленкой.

Больше всего бойцы хвастаются тем, что в блиндаже есть интернет и можно подзаряжать телефон. Всюду чистота и порядок.

Напомним, что в Запорожье бойцы превратили полевую кухню в изысканный "ресторан". Здесь готовят борщ, плов, чанахи, хорциани, шашуки, макароны по-флотски. Рецепты выкладывают в Сеть, и они набирают миллионы просмотров.

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Просмотры
3129
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