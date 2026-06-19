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- Украина
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Лучше Говерлы: в Сети увлеклись самым живописным маршрутом в Карпатах
Узнайте, как добраться до локации, которая выглядит как картинка из Pinterest.
Украинские Карпаты хоронят множество уникальных уголков, красота которых часто кажется нереальной. На днях настоящим хитом в социальных сетях стало описание одного из таких маршрутов по Черногорскому хребту.
Об этом рассказала пользовательница TikTok Эмма Лучицкая.
Эмма вместе с компанией друзей отправилась покорять знаменитую гору Шпицы и мистическое высокогорное озеро Несамовитое, расположенное в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Свое путешествие туристы начали от известной спортивной базы «Заросляк» возле поселка Ворохта.
Всего весь круговой маршрут в обе стороны длился около 8 часов. За это время путешественники успели преодолеть расстояние более 35 тысяч шагов.
Пейзажи, омрачившие Говерлу
Первым этапом путешествия стал подъем прямо на вершину Шпицы. Эта часть пути забрала у компании около двух часов, учитывая несколько коротких передышек. Девушка признается, что виды вокруг напоминали идеальные кадры из популярной платформы Pinterest, а мобильная камера не способна полноценно передать масштабы увиденного.
«Например, на Говерле пейзаж меня не столько поразил, сколько здесь. Ну и сам вид на Черногорский хребет — просто невероятный. А когда мы поднялись на вершину и увидели вид на Ребра — я вообще не ожидала такой красоты. Это был взрыв мозга», — поделилась эмоциями путешественница.
На вершине туристы устроили часовой перевал, чтобы пообедать и насладиться панорамой. После этого они направились мимо скалы вдоль хребта к озеру Неистовое. Как отметила Эмма, этот отрезок оказался наиболее комфортным и легким, ведь на нем не было резких перепадов высоты, тяжелых подъемов или быстрых спусков.
До высокогорного озера компания добралась уже ближе к вечеру. Впрочем, легендарное Неистовое несколько разочаровало туристов. По словам автора видео, сейчас водоем выглядит заметно хуже, чем на старых архивных фотографиях.
Финальная часть путешествия оказалась физически тяжелейшей. Путешественников ожидал резкий и технически сложный спуск от озера назад к базе «Заросляк», где их уже ожидал заказанный трансфер. Из-за накопившейся усталости эта дорога казалась длинной, однако общее впечатление спасла окружающая природа — многочисленные водопады, горные ручьи, густые леса и открытые панорамные долины среди скал.
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