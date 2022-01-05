Лучше не ехать: Закарпатье продолжает подтапливать, движение рядом дорог ограничено (фото)

Лучше не ехать: Закарпатье продолжает подтапливать, движение рядом дорог ограничено (фото)

В Тячевском и Береговском районах из-за повышения уровня воды водоемы вышли из берегов.

В Закарпатье продолжается ликвидация последствий непогоды. Сегодня, 5 января, подтопленными остаются некоторые участки автодорог области и дворохозяйств в Тячевском и Береговском районах, где из-за повышения уровня воды водоемы вышли из берегов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Закарпатской области.

Так, в селе Лазы Тячевского района произошло подтопление автомобильной дороги сообщением "Лазы-Тячев", а также подтоплено около 40 домохозяйств жителей района.

Мукачівський відділ поліції ГУ НП в Закарпатській області Facebook

Кроме этого, произошло подтопление автодороги "Великие Комяти-Шаланки", где из берегов вышла река Боржава. Ни в одном из этих случаев пострадавших нет.

Ограничено движение автотранспорта

Для того чтобы контролировать ситуацию, обезопасить закарпатцев от последствий возможного подтопления, на автодорогах края усилено патрулирование полицейских и ограничено движение автотранспорта.

Правоохранители призывают временно воздержаться от поездок по этим участкам дорог.

"Также на автодороге с частичным подтоплением между селами Ольховка и Плотина для контроля безопасности усиленно патрулируют полицейские Иршавы. Кроме того, водителям стоит обратить внимание на участок дороги местного значения в селе Майдан, что на Межгорье. Из-за подтопления там оборвалась опорная стенка дорожного полотна", – рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатье из-за непогоды подтоплены дома, ночью сошли два селевых потока.

Читайте также:

Избили персонал больницы и разгромили реанимацию: в Запорожье родители погибшего 2-летнего Давида рассказали свою версию событий

Братья из Винницкой области преодолели 10 километров босиком, чтобы убежать от отчима

Святой вечер перед Рождеством — что приготовить, как встречать, как украсить дом