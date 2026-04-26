Лучше овчарки: как косуля Бебко заставляет владельца прятаться на деревьях (видео)
Несмотря на искреннюю привязанность к хозяину, косуля регулярно демонстрирует свой «воспалительный» темперамент, заставляя Ивана запрыгивать на возвышенность, чтобы избежать травм от острых рогов при охране границ вольера.
Косуля по кличке Бебко стал настоящим фаворитом пользователей TikTok и Instagram благодаря своим забавным, а иногда и опасным проделкам. Несмотря на милую внешность, «рогатая звезда» держит в страхе даже своего спасителя, заставляя его спасаться на деревьях.
Откуда появился Бебко
Необычный питомец живет в небольшом реабилитационном центре Ивано-Франковской области. Как рассказал телеканалу КИЕВ24 владелец центра Иван Деренько, Бебка к нему привезла семья с тремя детьми, зная о наличии просторного вольера и опыте ухода за животными.
Особая связь между мужчиной и животным возникла во время болезни косули.
«Через некоторое время косуля заболела, я его постоянно выхаживал, лечил — так он меня и полюбил», — вспоминает Иван.
Почему косуля проявляет агрессию
Несмотря на то, что Бебко «любит» своего хозяина, он находится во взрослом возрасте, что кардинально изменило его поведение. Владелец объясняет: у самца проснулись естественные инстинкты — необходимость дышать и защищать свою территорию и самок.
Самцы косули считаются одними из самых агрессивных парнокопытных в вопросе защиты своих границ.
Иван пытается лишний раз не тревожить питомца, ведь от рогов Бебка часто приходится буквально запрыгивать на деревья.
Популярность в Сети
Видео с Бебком продолжают собирать тысячи понравившихся. Зрителей подкупает контраст между хрупким видом животного и его «воспалительным» характером. Пользователи шутят, что Бебко — лучший охранник, работающий лучше овчарки и любой сигнализации.
Сейчас косуля остается под наблюдением специалистов в центре, где для него созданы условия, максимально приближенные к естественным, несмотря на сложный «звездный» характер.