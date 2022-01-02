Лучше сидеть дома: в Украине объявили штормовое предупреждение из-за вьюги, гололеда и сильного ветра

Днем снег перейдет в дождь из-за плюсовой температуры.
В ближайшее время погода не будет способствовать прогулкам на улице. На Украину надвигаются снегопады, метели и сильный ветер. Погодные условия ухудшатся уже в эту ночь, 3 января.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
В северном, центральном и восточном регионах будет идти мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
В Черниговской, Сумской и Полтавской областях ожидают значительный снег и метели.
В Киеве в понедельник, 3 января, – мокрый снег. Ночью — минусовая температура, днем — до пяти градусов тепла.
В течение суток в Украине будут порывы ветра до 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).
Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Экстренные службы призывают быть осторожными – как водителям, так и пешеходам – из-за гололеда, снегопадов и сильного ветра. А еще лучше сидеть дома.
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