Лучше займутся посылками: "Укрпочта" прекратила доставку пчел, но не всех

Лучше займутся посылками: "Укрпочта" прекратила доставку пчел, но не всех

Работникам "Укрпочты" сложно транспортировать пчел.

"Укрпочта" со следующего года решила отказаться от доставки пчел, зато продолжит транспортировать пчелиных маток.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, почтовая компания не специализируется на перевозке насекомых и для этого у нее нет специального транспорта. Однако "Укрпочта" шла на встречу пчеловодам, которые привыкли так перевозить насекомых.

"Доставка пчел проходит легко для пчел и их владельцев, однако часто сложно для работников "Укрпочты" — сколько раз пчелы в отделениях или на сортировке вылетали с плохо упакованных коробок, даже не перечислить. Бывают и такие резонансные ситуации, как в мае, когда из-за резкого скачка температуры, на которую "Укрпочта" никак влиять не может, часть пчел не пережила дорогу. Такой негативный случай — один на десятки и сотни положительных. И хотя вы уже знаете, что мы готовы и умеем их воскрешать, но лучше заниматься посылками", — сообщил Смелянский .

Генеральный директор "Укрпочты" добавил, что они и в дальнейшем будут перевозить пчелиных маток, поскольку это технически проще.

"Это не дискриминация, просто "пчелиные королевы" путешествуют в компании не более 10 насекомых — матка и ее сопровождение. Поэтому меньше зависят от перепадов температур и с легкостью перенесут доставку в специальной упаковке", — написал Игорь Смелянский.

Напомним, из Закарпатья 8 млн пчел отправили "Укрпочтой". Тогда сообщили, что все насекомые погибли. Однако впоследствии в "Укрпочте" выяснили, что часть насекомых ожила. При этом владелец "воскресших" пчел от "Укрпочты" отказывался их забрать.

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