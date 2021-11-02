Лучшие поздравления с годовщиной свадьбы в стихах, прозе, открытках

В Украине традиционно принято отмечать особые вехи в жизни человека. Годовщины свадьбы — это те дни, которые хочется отпраздновать с особым размахом, пригласив ближайших друзей и семью.

У многих возникает вопрос: как правильно поздравить супружескую пару? Ведь каждая годовщина свадьбы – это особый момент, в который хочется услышать только самые теплые слова. ТСН.ua подготовил для вас небольшую подборку поздравлений в прозе и стихах на разные годовщины свадьбы.

Поздравление с годовщиной свадьбы — 1 годовщина

Этот день носит название "ситцевая свадьба", что является символом хрупкости и тонкости любви супругов. Для скрепления своих чувств муж и жена дарят друг другу платки и связывают их в узелок. Чтобы сделать изделия более символическими и уникальными, можно вышить на ткани первые буквы супругов. Принято, чтобы мужчина преподнес своей любимой фартук, платок или красивый шарф. А жена любимому – рубашку.

Стихотворные поздравления с годовщиной свадьбы — 1 годовщина:

Берегите друг друга, цените

Год за годом, не зная преград,

Сильно-сильно и нежно любите,

Не вернуть это время назад.

Будьте рядом, опорою будьте

Друг для друга всегда и везде,

О печалях, невзгодах забудьте,

Будьте счастливы, словно в мечте.

***

Вы целый год уже прожили,

Вы прочно свой союз скрепили,

Желаем дальше так держать,

Любовь и нежность сохранять,

От всех невзгод и неурядиц

Семью свою оберегать!

Чтоб в доме был всегда достаток,

Чтоб не была дорога трудной,

И чтобы вы рука об руку

Дошли до свадьбы изумрудной!

А если вам больше нравится проза, следующие красивые поздравления на 1 годовщину свадьбы пригодятся:

Год назад для вас перестало существовать "я" и "ты" в отдельности, теперь есть только громкое "мы". И хоть ваша семья еще молода, вы отмечаете только первую годовщину, но все великое начинается с первого шага. Будьте счастливы, живите в любви, согласии и оставайтесь такими же красивыми и любящими!

***

Вы прожили вместе целый год, бок о бок, прошли через все радости и трудности жизни! Желаю вам и дальше всегда понимать друг друга, прощать все мелкие промахи, любить и главное — быть абсолютно счастливыми, несмотря ни на что!

Помните, что слова приветствий всегда должны идти от самого сердца. Подумайте, какие именно пожелания вы хотели подарить супружеской паре и используйте их в поздравлении.

Поздравления со второй годовщиной свадьбы

Эта дата очень важна в супружеской жизни, ведь за это время молодые люди уже успели ближе узнать друг друга, распределить семейные обязанности и притереться характерами.

Вот несколько интересных поздравлений с 2 ​​годовщиной свадьбы в стихотворной форме:

Тонкой кажется бумага,

Но знать надо, как сложить.

Будет всё у вас как надо,

В жизни главное — любить.

Вы друг друга берегите,

Вместе будьте до конца.

Не порвите, не сожгите

Ваши чувства и сердца!

***

Вот два года пролетело,

Но как будто всё вчера:

Свадьба яркая шумела,

Платье белое, фата...

С годовщиной поздравляем!

Все делите пополам,

Чтоб любовь с годами крепла

И дарила счастье вам.

Поздравления с 2 годовщиной свадьбы в прозе также могут звучать особенно тепло. Главное — подобрать именно те слова, которые ждут от вас супруги:

Поздравляю со второй годовщиной вашей свадьбы! Пусть ваша жизнь будет как символ этой свадьбы – чистой бумагой, на которой вы сами, по своему усмотрению и по своему желанию, напишете свою историю, и она будет непременно самой счастливой, увлекательной, очаровательной, интересной, трогательной и запоминающейся. Здоровье вашей семьи и большой любви!

А если вам нужно отправить СМС-сообщение с приветствием, стоит вместить в короткий текст все пожелания, которые вы хотите подарить паре:

Поздравляю с годовщиной — бумажной свадьбой! Пусть прошедшие 2 года оставят в вашей памяти трепетные воспоминания и нежные чувства, пусть ваша семейная жизнь, в будущем, будет такой же прекрасной. Берегите друг друга!

***

Прекрасную семейную пару поздравляю с бумажной свадьбой! Пусть эти 2 года станут для вас показателями вашей верности, любви и взаимопонимания!

Поздравление с годовщиной свадьбы — 3 года вместе

Кожаная свадьба, а именно так называются 3 года супружеской жизни, символизирует крепость и гибкость. Хотя этот день и не входит в список юбилеев, но большинство пар часто отмечают его с особым размахом.

Есть много слов, которые гости могли сказать супружеской паре в этот день. Но если вам трудно их подобрать, тогда на помощь придут эти замечательные поздравления с третьей годовщиной свадьбы:

Дорогие мои друзья, чистосердечно поздравляю вас с кожаной свадьбой! Желаю, чтобы спустя много-много лет, когда вы примеряете на себя золотой титул, ваш дом переполняла такая же любовь, радость, забота, искренность и теплота, царящая в ваших отношениях сегодня!

***

На кожаную годовщину свадьбы хочу пожелать замечательной паре – стабильного подъема вверх, к своим превосходным целям. Приятных вечеров, нежности, крепкой любви и взаимного понимания. За 3 года супружеской жизни вы стали еще лучше! Счастья вам, изобилия и пополнения!

***

Дорогие друзья, от души рады Вашей семье, которая отмечает сегодня свой третий день рождения. Кожаная свадьба — это время, когда супружеские отношения становятся крепче, гармоничнее и ярче. Любите друг друга как в первый день, радуйтесь своему партнеру, находите поводы для свиданий, удивляйте и балуйте свою вторую половинку.

А если вам больше нравятся стихотворные поздравления, тогда вам подойдут следующие:

Со свадьбой кожаной, ребята!

Три года вы уже женаты.

Вас с датой этой поздравляем!

Счастливой жизни вам желаем.

С годами будьте только краше.

Царит любовь пусть в доме вашем.

И каждый новый день и год

Добро и счастье пусть несет!

***

Три года вместе — это ваше счастье,

Которое создали вы вдвоем,

Пусть станет ваша жизнь еще прекрасней,

Пускай всегда сердца горят огнем!

Желаю, чтобы каждый день совместный

Моментов много светлых вам дарил,

Чтоб души пели радостные песни,

И лад в вашей семье всегда царил!

Даже если пара решила не праздновать третью годовщину своей свадьбы, стоит поздравить супругов хотя бы в СМС. Теплые поздравления с годовщиной — 3 годовщина — точно принесут счастье и согреют этот день:

Три года – это прекрасная годовщина! Желаю вам всегда любить друг друга каждой клеточкой души! Пусть ваш мирок вечно дарит вам уют, радость и тепло!

***

Со кожаной свадьбой вас! Пусть и последующие годы вашего союза, как и три предыдущих, будут исполнены любви, взаимопонимания и терпимости друг к другу. Семейного счастья вам, уюта и душевной гармонии!

Поздравления с годовщиной свадьбы. 4 года после женитьбы

Лен издавна считался символом крепких семейных уз, благополучия и достатка. Также 4 годовщину часто называют восковой свадьбой. Ведь за прожитый вместе период характеры мужчины и дружить стали более податливыми и мягкими. Эту годовщину принято праздновать достаточно скромно, пригласив только самых близких друзей и родственников.

Для поздравления с четвертой годовщиной свадьбы прекрасно подойдут хорошие стихи:

Прошло четыре славных года,

Льняная годовщина — класс!

Как лен пусть будет чистой, прочной

И долговечной жизни у вас!

Так пусть же в этом добром доме

С любовью радостно живут!

Пусть нити прочные льняные

Судьбу и жизнь навек сошьют!

***

Четыре года вы уже супруги,

Так много ситуаций вы прошли.

Льняная уже свадьба у порога,

А значит, вы сегодня молодцы.

Сумели многого достичь за эти годы,

Усилить чувства, веру укрепить.

И помните, любая непогода

Перед силой любви не устоит.

Но если вы хотите выступить за праздничным столом и сказать супружеской паре тост, следует обратиться к прозе:

Сегодня ваша отличная дата! Поздравляю с 4-летием совместной жизни! Пусть день вашей льняной свадьбы подарит невероятное счастье на двоих и чувство радости, пусть ваша жизнь наполняется прекрасными идеями и важными событиями, пусть вам всегда удается преодолевать любые препятствия в жизни, крепко держась за руки и любя друг друга.

***

Подумать только, уже четвертая годовщина того самого невероятного, наполненного чувствами дня, как вы стали узаконенным одним целым – семьей. А кажется, только вчера вы украдкой прощались у подъезда, не желая разводиться. В этот день, столь особенный для вашей семьи, мне хотелось бы пожелать вам удивительной любви, которую вы непременно сохраните до конца своих дней, гармонии, терпения, взаимной поддержки и понимания, ведь именно эти компоненты являются основой семейной идиллии. Не переставайте друг друга удивлять. Дарите новые яркие эмоции. Увлекайтесь друг другом и берегите ваше удивительное, нежное чувство, благодаря которому вы создали семью.

А вот в СМС-поздравлениях можно быть более лаконичными и даже немного пошутить, особенно, если поздравляете лучших друзей:

Сегодня у вас льняная свадьба. А лен — это символ уже устоявшихся отношений. Поэтому пожелать вам хочется, чтобы семья крепла с каждым днем. Сохраняйте веру и преданность друг другу. Пусть любовь будет чистой, как лен, а жизнь такой же мягкой и легкой, как эта ткань! С годовщиной вас!

***

Поздравляю вас с 4-летием супружеской жизни! В льняную вашу свадьбу желаю бежать навстречу своим замечательным мечтам, как два зайчата бегут по синему полю цветущего льна. Пусть все проблемы идут на все 4 стороны, пользуйтесь по полной силами всех 4-х стихий. Любите до изнеможения и будьте счастливы до безумия.

Поздравление с годовщиной свадьбы — 5 годовщина

Первая юбилейная дата в жизни супругов носит название "Деревянная свадьба". И именно она указывает на крепость брака. Чтобы принести счастье молодым супругам нужно дарить подарки только из дерева. А также подумать о теплых поздравлениях с годовщиной свадьбы, когда пара уже 5 лет вместе:

С годовщиной пятилетней,

С деревянной свадьбой вас!

Жизнь пусть будет разноцветной,

Светлой, яркой, без прикрас.

Пусть любовь объединяет

Ваши души и сердца,

Пережить все помогает,

Вдохновляет без конца.

***

Сегодня мы отмечаем один из самых замечательных дней в вашей жизни. Вы пять лет назад совершили обряд женитьбы. В тот день вы перевернули свою жизнь, решив теперь всегда быть вместе. И чтобы ваша семейная жизнь была более счастливой, дружеской и крепкой, не забывайте о таких понятиях, как любовь, искренность, взаимопонимание и доверие. Пусть время не охладит ваши сердца, не погасит пламя любви.

***

От души поздравляю с деревянной свадьбой. Вы успешно и красиво прошагали 5 общих лет, желаю вам и дальше так же бодро и благополучно двигаться по жизни, не терять доброй надежды и любви, проявлять всегда заботу о семье и ценить свое счастье.

Если же нужно отправить СМС с поздравлениями на 5-ю годовщину свадьбы, стоит сказать только самое важное:

Искренне хочу поздравить вас с деревянным юбилеем, с 5-летием вашей семейной жизни. Желаю жить до глубокой старости, сохраняя любовь в сердцах.

Поздравления с седьмой годовщиной свадьбы

За это время супружеская пара пережила основные кризисы первых лет и может двигаться дальше, с уверенностью глядя в свое будущее. Если вы собираетесь в гости и хотите произвести хорошее впечатление на супружескую пару, стоит заранее придумать поздравление на 7 годовщину свадьбы. Это могут быть стихи:

C медной свадьбой дорогие

Вас поздравить мы хотим

И подарком необычным

Вас конечно оснастим.

Год восьмой коварен очень

Говорят, что сложен он

Что возможен даже кризис,

Там, где кто-то не влюблен.

Так храните ваши чувства

Не волнуйте часто нас

Вы в согласии живите

Каждый день и каждый час.

***

Подставляйте вы скорей корзину,

Медяков туда побольше скину.

Чтобы каждый вам принес успех и счастье,

Из семьи прогнал раздоры и ненастья.

С медной свадьбой поздравить я пришел,

И красивую здесь пару я нашел.

Мир, покой и много сладких лет,

Вот такой даю сейчас я вам совет.

А также поздравления с годовщиной свадьбы на 7 лет после брака в прозе:

Я поздравляю вас с медной свадьбой! Счастливы 7 лет за плечами, а впереди да будет еще много лет любви, богатства и успехов. Желаю, чтобы ярким медным цветом на солнце жизни переливались ваши чувства, чтобы для вашей семьи каждый день был чудесным и добрым! И пусть ваши сердца сражаются в одном ритме мелодии из 7 нот: вдохновения, радости, понимания, уважения, отзывчивости, нежности, страсти.

***

Поздравляем вас с семилетием совместной жизни и выражаем свою благодарность за то, что внушаете людям веру и надежду, что любовь и крепкая семья существуют в этом мире. Только вам известно, что вам стоило создать настоящую "единицу общества", которой гордится страна. Желаем вам исполнения ваших желаний, все крепче с годами любовь и ярких положительных впечатлений от жизни.

Поздравление с годовщиной свадьбы через 10 лет после женитьбы

Это первый серьезный юбилей пары, поэтому 10-я годовщина свадьбы всегда празднуется с большим количеством приглашенных гостей. Наши предки верили, что олово способно призвать в дом изобилие и удачу.

В далекие времена жена дарила любимому оловянную ложку, которую нужно было всегда носить с собой, чтобы семейное счастье стало крепким. Зачастую этот обычай можно встретить и сегодня. А вот мужчина традиционно дарит любимый букет из 11 роз. При этом 10 бутонов должны быть красными и 1 – белая.

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Традиционно гости поздравляют супругов, желая ему долгих лет счастливой жизни и страстной любви. А вот и поздравления с 10 годовщиной свадьбы:

Со свадьбой Оловянной

Сердечно поздравляю!

Пусть жизнь ваша румяная

Течет в любви без края.

Пусть дети только радуют,

Заботы не печалят,

Пусть каждый день с улыбкой

Семья ваша встречает!

Живите дальше дружно

Любовь пусть не стареет

Ведь 10 лет начало

Всех лучших Юбилеев!

***

10 лет - с ума сойти

Как сумели вы найти

Тот баланс душевных сил

Что ваш брак так укрепил...

С Юбилеем свадьбы вас!

Пусть все будет, как сейчас

В доброте, любви, заботе,

Когда рядом, на работе,

Когда вместе и в разлуке

Все-равно держите руки,

Вы чудесная семья

С годовщиной, вас друзья!

***

10 лет - не может быть...

Как сумела ты прожить

10 долгих лет и зим

В согласье с муженьком своим?

А ты как с ней ужиться смог

Ее характер - не дай Бог...

И в этой буре ваших душ,

Вы до сих пор жена и муж.

Тут точно магия любви

Вам стала ангелом семьи,

Пусть дальше ваш хранит союз,

Тепло и счастье брачных уз!

***

От всего сердца поздравляю вас, дорогие, с первым десятком вашей супружеской жизни, с оловянной свадьбой! Желаю с таким же успехом прожить еще много счастливых лет, желаю постоянно ощущать нежность и заботу друг друга, желаю каждый день заряжать свою любовь яркими эмоциями и приятными впечатлениями, желаю сохранять в своем доме светлый уют и атмосферу гармонии!

А если вы не можете присутствовать на празднике, не забудьте отправить SMS-поздравления:

С оловянной свадьбой! Пусть счастливо и весело вам удастся шагать через много лет и преодолевать любые препятствия. Пусть в доме вашем будет вечно свет и тепло, а в сердцах пусть ваших живет верная и крепкая любовь друг к другу!

***

Поздравляю с оловянной свадьбой! Пусть вам удастся прожить еще много счастливых десятилетий жизни, пусть ваша семья будет всегда крепка и дружна, пусть в доме царит благо и любовь, пусть за окном сияют яркие лучи удачи и везения!

Поздравления с пятнадцатой годовщиной свадьбы

В древности считалось, что хрусталь обладает магической силой, ведь этот материал дарит людям здоровье, силу и долголетие. Поэтому не зря его избрали в качестве символа 15 лет совместной жизни. Обычно празднуют эту годовщину громко, приглашая не только близких друзей и родственников, но просто знакомых, коллег по работе.

Поздравления с 15-летием свадьбы часто вызывают проблемы, ведь хочется так много пожелать супружеской паре! Но с помощью этих приветствий вы сможете доставить радость и теплые чувства на празднование:

Хрусталь — бесценен, хрупок и красив.

Любовь — ценнее, хрупче и прекрасней.

Вы прожили, согласье сохранив,

Пятнадцать лет в любви и тихом счастье.

Я вам желаю в быстром беге дней —

Не побоюсь красивой этой фразы —

Сиять любовью с солнцем наравне,

Ведь и хрусталь сияет, как алмазы!

***

Не верится — прошло пятнадцать лет!

Они безумно быстро проскочили!

Желаю вам и дальше жить бед,

Чтобы всегда друг друга вы любили!

Вам пожелаю я и нежности, и страсти,

Чтоб чувства только крепли, словно сталь!

Ну и, конечно, человеческого счастья,

И чтобы прочным оказался ваш хрусталь!

***

Поздравляю с хрустальной годовщиной, с 15-летием вас, заключённые! Заключенные, конечно же, в крепком и счастливом союзе. Желаю беречь сердца друг друга, как хрусталь, и сдувать друг с друга пылинки, желаю каждое утро, каждый день, каждый вечер, каждую ночь проводить сладко и весело вместе. Живите в роскоши и счастье, богатстве и любви!

Поздравление с годовщиной свадьбы — 25 лет вместе

Серебро — достаточно крепкий металл, который не портится со временем. Это символ чистоты, благородства, верности. Именно поэтому его и выбрали для столь важной даты как 25 годовщина свадьбы. Согласно традициям, этот день отмечают в кругу близких родственников, друзей, уже взрослых детей. Главное, чтобы приглашенных было не менее 25 человек.

А если поздравления с 25 годовщиной свадьбы придумать вам трудно, то следующие варианты помогут супругам хорошей и счастливой судьбы:

От всей души поздравляю вас с 25-летием вашего бракосочетания, с серебряной свадьбой! Желаю, чтобы ваше счастье сияло, как серебро на солнце, чтобы ваши чувства всегда согревали ваши сердца и наполняли уютом ваш дом, чтобы в вашей совместной жизни не было разочарований, чтобы впереди вас ждало еще много радостных событий и веселых праздников!

***

Мы наблюдали за вами на протяжении всех этих лет и хотим сказать, что этот союз самый крепкий и счастливый! Вы доказали, что любовь можно сохранить в течение четверти века и не потерять ни капли счастья. Мы желаем, чтобы и дальше ваш союз был таким же крепким, как те кольца, которыми вы сегодня обменялись. Мы хотим пожелать вам, чтобы и на золотую годовщину вы могли так же счастливо встретить рассвет, как и сегодня!

***

Дорогие супруги, сегодня Ваш семейный стаж ознаменовался серебряной цифрой в 25 лет. За эти годы Вы стали единственным неделимым целым, создали крепкую семью, прошли вместе из-за трудностей. Хотим пожелать Вам радости совместного бытия на долгие годы, любви, гармонии и процветания!

***

Уже четверть века! А будто бы только

На свадьбе кричали вам сладкое «Горько!».

И вот серебрится семейная дата,

А там незаметно дойдет и до злата!

Желаем вам счастья, здоровья, успехов

Пусть будет спокойной жизнь светлая ваша,

Не знают усталости мысли и руки,

Теплом согревают вас дети и внуки,

Уют и добро судьбу украшают,

И сложности вам никогда не мешают!

***

Ах, как звучит! - Серебряный союз...

Как будто из эпохи королей!

Сегодня четверть века брачных уз -

Мы отмечаем дивный Юбилей!

Вы царственно ступили на порог

И шли вперед с улыбкой и упрямо,

Преодолев житейский вал забот,

Не уступив своей любви ни грамму!

Вы четверть века вместе пронесли

Печали, радости, любовь, заботу,

Желаем дальше за руку идти

И быть счастливее - от года к году!

Поздравление с годовщиной свадьбы — 40 годовщина

Хотя 40 годовщина свадьбы и является достаточно важной вехой в жизни супругов, но ее не принято отмечать с большим количеством гостей. Приглашать следует только близких родственников.

Ну а поздравления с годовщиной свадьбы, когда пара прожила целых 40 лет, должны быть особенными. Поэтому не жалейте хороших слов и теплых пожеланий:

Сорок лет пролетели так быстро,

И в рубиновый ваш юбилей

Я желаю любви вам лучистой,

Ваш союз очень крепок теперь.

Пусть в семье будет мир, уважение,

Ссоры все обойдут стороной.

Вы имейте друг к другу терпенье,

И храните настрой боевой.

***

Вы сорок лет вместе,

А чувства не вянут,

Станет мир чудесней,

Когда супруг рядом,

Желаем вам счастья,

Здоровья, достатка,

Вниманья, участья,

И жизни вам сладкой!

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***

Вы как дорогое вино, с годами становитесь только лучше. О, как подобает вам счастье, которое вы уже 40 лет получаете друг от друга! Дай Бог каждому такой шанс и возможность прожить невероятно красивую и долгую жизнь с любимым человеком. Желаем, чтобы жизненную коллекцию драгоценных камней и металлов пополнили золото, бриллиант и платина.

***

Поздравляю с отметкой 40 в совместной жизни, с рубиновой годовщиной. Пусть ваша жизнь сверкает также ярко, как этот кристалл, пусть в вашей семье царит здоровье, счастье и строй, пусть сердца ваши сражаются в один такт, пусть ваши прожитые вместе годы станут для вас гордостью и прекрасным воспоминанием. Хорошо вашей семье и долгие годы жизни.

Поздравления с 50-летием свадьбы

Золотая свадьба — особый юбилей, ведь он означает, что пара прожила полвека вместе. Они уже преодолели все трудности и проблемы, поэтому теперь могут просто расслабиться и отпраздновать этот день в кругу близких и родных людей.

Так как 50-летие свадьбы отличается особым теплом и радостью, то и поздравления должны быть уникальными. Особенно хорошо звучат стихи:

Поздравляю с годовщиной свадьбы!

Пройден путь длиной во много лет,

Думаю, что многие узнать бы

Захотели б ваш любви секрет.

Пятьдесят! И вы за эти годы

Осознали главное уже:

За окошком не важна погода,

Главное — гармония в душе,

Тёплый взгляд и ласковое слово,

И объятий нежность и уют…

Будьте же ещё сто лет здоровы,

Пусть вам внуки здравицу поют,

Дети приезжают пусть почаще,

Льётся жизнь, как песня соловья,

Радости, улыбок вам и счастья,

Дружная пусть множится семья!

***

Пролетели словно птичья стая,

Вереницы быстрокрылых дней!

У вас сегодня свадьба золотая!

Самой высшей пробы юбилей!

И пусть за это время потускнели

На безымянных пальцах 2 кольца,

Но только, ни на миг не постарели

С годами ваши души и сердца!

Примите искренние наши поздравления!

Полвека вами прожито вдвоем!

И пусть небес благословение

На вас прольется золотым дождем!

Но если вам трудно запомнить стихотворные формы, а поразить юбиляров очень хочется, подойдут и такие поздравления с годовщиной свадьбы через 50 лет после женитьбы:

Ровно 50 лет назад вы взялись за руки и вступили в новую совместную жизнь. И, несмотря на то, что в этой жизни было много разных испытаний, вы всегда достойно проходили их все и никогда не переставали поддерживать, помогать, а главное, любить друг друга. Ваша верность проверена временем, ваша любовь прошла большую закалку жизненными трудностями. И то, что в ваших глазах по-прежнему горит огонь страсти, нежности и обожания друг друга – это неоценимая награда за все прожитые годы. Мы желаем вам безмерного счастья и такого же здоровья. Желаем нескончаемых радостных лет жизни. Пусть ваша милая, обаятельная и прекрасная супружеская пара всегда будет примером и эталоном для подражания вашим детям, внукам и правнукам. Поздравляем с юбилеем семейной жизни!

***

Сегодня вашему союзу 50 лет! Полвека вы сумели прожить вместе, сохраняя чувства и идиллию. Вы построили не просто семью, а создали целый мир, основанный на доверии, терпении, понимании и обоюдной поддержке. Не теряйте этого. Никогда не переставайте удивлять друг друга и наслаждаться вашими чувствами. Вы удивительны, и золотая годовщина тому подтверждение. Ведь не каждая пара способна сохранить все самое сокровенное в течение стольких лет. Я искренне вам желаю гармонии, покоя, счастья и неугасимой любви. Полвека — это конечно достижение, но я думаю, вы сумеете прожить целый век с одной душой на двоих.

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