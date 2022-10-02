Лучшие стандарты НАТО: военный эксперт оценил нынешнее состояние украинской армии

В настоящее время уровень подготовки личного состава украинских Вооруженных сил соответствует лучшим стандартам стран-членов НАТО.
По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, сейчас ВСУ фактически является ведущей армией на европейском континенте.
Об этом он сказал во время информационного телемарафона, пишет УНИАН.
"Уровень оснащенности и главное — уровень подготовки личного состава Вооруженных сил Украины отвечает лучшим стандартам стран НАТО", — подчеркнул Снегирев.
По его словам, Украина уже показала своими практическими действиями, что готова к вступлению в Североатлантический альянс.
"Вопрос о реформировании правоохранительной системы, структурах борьбы с коррупцией, на чем настаивали ведущие страны Запада, это вопросы сугубо технические и внутренние. Они не должны помешать Украине в дальнейшей евроатлантической интеграции", — отметил военный эксперт.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.
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