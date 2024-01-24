"Лучшие воины – от 18 до 25": генерал Кривонос призвал снизить мобилизационный возраст

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что лучшими воинами являются мужчины от 18 до 25 лет, потому что они молоды и мотивированы.

Об этом он сообщил на youtube-канале "Говорит великий Львов".

Кривонос уверен, что все мужчины рано или поздно будут воевать, поэтому нужно готовить все военнообязанное население к войне.

"Надо реально смотреть на эти вещи, если мы хотим выжить как государство. Мы вынуждены будем это делать", – подчеркнул он.

Генерал призвал немедленно провести понижение мобилизационного возраста.

"Ведь как бы то ни было, лучшие воины – это от 18 до 25. Средний возраст военных сейчас – от 38 до 50 лет. Но способность переносить физические нагрузки у 40-летнего значительно меньше, чем у 25-летнего. Потому что физиологию сложно обмануть. Лучшие воины те, которые молодые и мотивированые. Поднять вопрос мотивации и что касается физической обученности, то это гораздо проще, если этим заняться профессионально", — сказал военный.

Отвечая на вопрос, действительно ли бойцы от 38 лет и старше опытнее, Кривонос подчеркнул, что вопрос стоит не в опытности, а в обученности.

"Если человека правильно профессионально научить, то он может добиться результатов, однако физиологию сложно "обмануть". К тому же 22-25-летние мужчины значительно быстрее восстанавливаются, чем 40-летние. Я уже не говорю о возможности выполнения физических нормативов", – подытожил Сергей Кривонос.

Ранее штурмовик Петр Горбатенко заявил, что в ряды ВСУ нужно призывать, в частности, мужчин 18-20 лет. Украинский военный и руководитель инициативы A.Drones Юрий Касьянов также считает, что необходимо снижать мобилизационный возраст, и не до 25, а до 20 лет.

Напомним, Верховная Рада еще в мае 2023 года поддержала решение о снижении порога мобилизационного возраста от 27 до 25 лет. Однако президент Владимир Зеленский этот документ до сих пор не подписал.

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