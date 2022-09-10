Лучшие завтраки по мнению диетологов: десять вариантов

Завтрак – это самый важный прием пищи, ведь он дает человеку заряд энергии на целый день. Если вы любите завтракать кофе и бутербродом, стоит пересмотреть свои привычки. Здоровый и полезный завтрак должен содержать питательные нутриенты, которые обогатят ваш организм энергией. Читайте в материале ТСН.ua о десяти вариантах лучшего завтрака.