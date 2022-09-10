Лучшие завтраки по мнению диетологов: десять вариантов

Завтрак – это самый важный прием пищи, ведь он дает человеку заряд энергии на целый день. Если вы любите завтракать кофе и бутербродом, стоит пересмотреть свои привычки. Здоровый и полезный завтрак должен содержать питательные нутриенты, которые обогатят ваш организм энергией. Читайте в материале ТСН.ua о десяти вариантах лучшего завтрака.
Представители Ассоциации диетологов Украины рассказали "Украинской правде" о вкусном и полезном завтраке, а также посоветовали десять рецептов блюд, которые можно приготовить к началу дня:
- Овсянка – это блюдо богатое разными питательными веществами. В ней, например, содержатся бета-глюканы. Это растворимые пищевые волокна, отличающиеся особой вязкостью. Благодаря бета-глюканам человек долгое время ощущает насыщение. Также они помогают снизить уровень холестерина. Овес, из которого готовят овсянку, богат омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, калием и фолиевой кислотой.
- Ореховая паста или орехи – особенно важны они для тех, кто не ест продукты животного происхождения. В них содержатся магний, калий, белок, антиоксиданты и жиры, очень нужные для работы сердечно-сосудистой системы. Ореховую пасту вообще можно назвать уникальным продуктом. Ведь ее можно смазать на тост или добавить к йогурту, овсянке, есть со свежими фруктами.
- Яйца – это очень популярный вариант завтрака, а еще они полезны и вкусны. Употребление яиц помогает снизить вес тела и количество жира в организме.
- Ягоды – полезный завтрак может состоять из свежих или замороженных ягод. Они отличаются низкой энергетической ценностью, однако содержат необходимые организму антиоксиданты и обладают высоким содержанием клетчатки.
- Кофе – благодаря кофеину этот напиток помогает быстрее проснуться. Однако не стоит пить на завтрак только один кофе. Лучше сочетать ее с другими продуктами, которые также можно назвать отличными вариантами для начала дня. Кофе также помогает бороться с воспалительными процессами, ведь в его составе содержатся антиоксиданты.
- Семена льна – в его состав входят омега-3 жирные кислоты, клетчатка и белок. Почему это полезный завтрак? Так как семена льна помогают снизить уровень холестерина в крови, улучшить чувствительность к инсулину, снизить уровень сахара в крови и защитить от рака молочной железы. Семена вы можете добавить к овсяной каше, йогурту, смуге.
- Чай – это может быть белый, черный или зеленый. Все эти напитки содержат антиоксиданты. Хотя диетологи уверены, что полезный завтрак – это, все же, зеленый чай. Он ведь дополнительно помогает бороться с лишним весом. Чай также содержит некоторое количество кофеина.
- Греческий йогурт – отличный источник белков, а потому его очень полезно есть утром. А еще в нем содержится много кальция и пробиотики, помогающих поддерживать иммунную систему и здоровье кишечника. Добавьте в йогурт ягоды и фрукты – так вы получите вкусный и еще более полезный завтрак.
- Бананы – прекрасное дополнение к питательному завтраку. Ведь они содержат стойкий крахмал, помогающий надолго насытить организм. А еще бананы – источник калия, который помогает поддерживать нормальный уровень артериального давления. Их можно совмещать с овсянкой, орехами и другими кашами.
- Домашний сыр – в нем содержится много белка, а потому он способен так же эффективно, как и яйца, прогнать голод. А еще в домашнем сыре есть кальций, витамин А и витамины группы В. Чтобы получить полезный завтрак, его можно есть как отдельное блюдо, или же сочетать с фруктами, овощами, зеленью и т.д.