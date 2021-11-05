Лучшими пациентами являются те, которых мы после операции больше не видим – один день из жизни эндоваскулярного хирурга

Лучшими пациентами являются те, которых мы после операции больше не видим – один день из жизни эндоваскулярного хирурга

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности и инвалидности в мире, в том числе и в нашей стране.

Согласно исследованиям Минздрава, ежегодно в Украине регистрируют 50 тысяч случаев инфаркта миокарда и более 120 тысяч инсультов. Именно инсульты, а также ишемическая болезнь сердца – наиболее распространенные причины смерти и потери трудоспособности украинцев.

Журналисты ТСН.ua провели день с эндоваскулярным хирургом Андреем Басацким в Инновационном центре хирургии сердца и сосудов "Добробут" и воочию увидели, как сегодня выглядит современная кардиохирургия. Готовы делиться своими впечатлениями.

Рабочий день врача начинается рано – с 8:00, но наш герой – эндоваскулярный хирург Андрей Басацкий – приезжает в клинику еще раньше, чтобы проверить состояние пациентов, прооперированных накануне, и при необходимости откорректировать лечение. В общем, у хирурга может быть две-три операции за день, но в любой момент надо быть готовым прибыть в отделение.

ТСН.ua

ТСН.ua

Работает врач Инновационного центра хирургии сердца и сосудов в отделении эндоваскулярной хирургии. Как рассказывает врач, основным направлением работы отделения есть эндоваскулярные вмешательства. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда) они составляют около 80% всех операций. На втором месте – нарушение мозгового кровообращения (инсульт). Третьи по частоте – заболевания периферических сосудов, как правило, артерий нижних конечностей. На четвертом месте – вмешательство при наличии опухолей для прекращения кровоснабжения.

Сегодня Инновационный центр хирургии сердца и сосудов "Добробут" – единственный среди всех кардиохирургических учреждений в Украине, где более 80% всех операций на сердце проводятся миниинвазивно. Это означает, что операции проводятся через небольшой разрез между ребрами или, в случае эндоваскулярных методов, через прокол артерии. В артерию вводится специальный катетер, через который внутри сердца осуществляется сама операция.

ТСН.ua

ТСН.ua

Операционная изнутри: как происходит эндоваскулярная операция

Эндоваскулярные операции (баллонная ангиопластика, стентирование, удаление тромбов и другие) проводят в специальной рентгенооперационной. Операционная оснащена ангиографической установкой Siemens последнего поколения, которая дает возможность получить изображение контрастированных сосудов большого разрешения. Самое высокое качество изображения позволяет хирургу наиболее точно контролировать свои действия. Также в операционной – монитор пациента, дефибриллятор, аппарат для наркоза и искусственная вентиляция легких. Все расходные материалы одноразовые – это обеспечивает полную защиту от риска послеоперационных инфекционных осложнений.

ТСН.ua

ТСН.ua

Вмешательство проводится сосудистым хирургом с участием анестезиолога, который производит местную анестезию и следит за основными жизненными показателями пациента: давление, пульс, температура тела. В отдельной аппаратной комнате ассистент отслеживает ход операции на специальных мониторах, транслирующих изображение сосудов пациента в реальном времени. Хирург вводит в сосуд рентгенконтрастное вещество, которое делает его видимым на рентгене, и таким образом видит сердце.

ТСН.ua

Мы присутствовали на операциях коронарной ангиопластики. Это современный метод восстановления проходимости суженных коронарных артерий, снабжающих кровь сердечной мышцей. Через прокол артерии на руке пациента хирург провел баллонный катетер в суженный участок сосуда и расширил его, удалив атеросклеротические бляшки. "Все операции производятся только с местной анестезией, поскольку сосуды изнутри не имеют болевых рецепторов", — пояснил врач.

ТСН.ua

"Операции должны выполняться очень быстро — от момента, как у человека заболело, до того, как мы открыли сосуд, должно пройти как можно меньше времени. Как только почувствовали боль, одышку, чувство страха, немедленно нужно вызвать "скорую", ведь счет идет на минуты", – говорит хирург и добавляет, что в "Добробуте" этот механизм четко отработан.

Такие операции не просто важны, а жизненно необходимы. Так, по данным Минздрава, более чем в 68% летальных случаев причиной является само заболевание сердечно-сосудистой системы. Важно, чтобы люди получали информацию о современных методах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и имели возможность своевременно предотвратить проблему.

Преимущества экдоваскулярной хирургии и особенности послеоперационного периода

Основное отличие и ценность эндоваскулярной хирургии состоит в том, что операцию проводят без наркоза и без традиционных разрезов грудной клетки – вместо них производят проколы в сосудистых стенках, через которые и выполняют все манипуляции. Благодаря этому, из-за отсутствия хирургической травмы и наркоза, уже через 1-2 часа после манипуляции пациент может встать с постели и свободно двигаться, а на следующий день – уехать на домашнюю реабилитацию.

Палаты и блок интенсивной терапии оснащены специальными функциональными кроватями с системой подачи кислорода, вакуум-аспиратором, климатической техникой и оборудованием по уходу за пациентом и круглосуточного контроля за его состоянием.

ТСН.ua

Помимо короткого послеоперационного периода преимуществами экдоваскулярной хирургии является отсутствие возрастных ограничений, а также возможность проводить хирургическое вмешательство тем, кому противопоказан наркоз. "Почему я не сделал этого раньше. Если бы знал, что так будет, то уже бы давно прооперировался" , – таковы были первые слова 70-летнего пациента, успешно перенесшего операцию, длившуюся менее часа.

ТСН.ua

В такие моменты понимаешь – наша медицина сделала огромный шаг вперед. Благодаря миниинвазивной методике, украинские хирурги могут прооперировать пациента с минимальным вмешательством в организм. Больше всего поражает, что прооперированный вчера пациент сегодня рассказывает о хорошем самочувствии и готовности вернуться в привычный ритм жизни.

Проведя целый день бок о бок с хирургом, мы собственными глазами увидели нелегкий и крайне ответственный ежедневный труд кардиохирурга и убедились, что в Украине существуют действительно высококлассные больницы и возможности лечиться в условиях, отвечающих самым высоким мировым стандартам. Инновационный центр хирургии сердца и сосудов "Добробут" является уникальным заведением, в котором сочетаются самое современное оборудование, специалисты мирового уровня и лучшие условия для пациентов — все это дает возможность не только проводить обследование и лечение наивысшего качества, но и получить удовольствие от пребывания в клинике. Специалисты центра ежедневно спасают сердца, а значит, и жизнь украинцев. Сегодня в центр сердца и сосудов приезжают хирурги из-за границы, чтобы научиться отечественной технике миниинвазивных операций. Гордимся нашей медициной!

ТСН.ua

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