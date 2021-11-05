Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Лучшими пациентами являются те, которых мы после операции больше не видим – один день из жизни эндоваскулярного хирурга

Дата публикации
Лучшими пациентами являются те, которых мы после операции больше не видим – один день из жизни эндоваскулярного хирурга

ТСН.ua

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности и инвалидности в мире, в том числе и в нашей стране.

Согласно исследованиям Минздрава, ежегодно в Украине регистрируют 50 тысяч случаев инфаркта миокарда и более 120 тысяч инсультов. Именно инсульты, а также ишемическая болезнь сердца – наиболее распространенные причины смерти и потери трудоспособности украинцев.

Журналисты ТСН.ua провели день с эндоваскулярным хирургом Андреем Басацким в Инновационном центре хирургии сердца и сосудов "Добробут" и воочию увидели, как сегодня выглядит современная кардиохирургия. Готовы делиться своими впечатлениями.

Рабочий день врача начинается рано – с 8:00, но наш герой – эндоваскулярный хирург Андрей Басацкий – приезжает в клинику еще раньше, чтобы проверить состояние пациентов, прооперированных накануне, и при необходимости откорректировать лечение. В общем, у хирурга может быть две-три операции за день, но в любой момент надо быть готовым прибыть в отделение.

© ТСН.ua
ТСН.ua
© ТСН.ua
ТСН.ua

Работает врач Инновационного центра хирургии сердца и сосудов в отделении эндоваскулярной хирургии. Как рассказывает врач, основным направлением работы отделения есть эндоваскулярные вмешательства. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда) они составляют около 80% всех операций. На втором месте – нарушение мозгового кровообращения (инсульт). Третьи по частоте – заболевания периферических сосудов, как правило, артерий нижних конечностей. На четвертом месте – вмешательство при наличии опухолей для прекращения кровоснабжения.

Сегодня Инновационный центр хирургии сердца и сосудов "Добробут" – единственный среди всех кардиохирургических учреждений в Украине, где более 80% всех операций на сердце проводятся миниинвазивно. Это означает, что операции проводятся через небольшой разрез между ребрами или, в случае эндоваскулярных методов, через прокол артерии. В артерию вводится специальный катетер, через который внутри сердца осуществляется сама операция.

© ТСН.ua
ТСН.ua
© ТСН.ua
ТСН.ua

Операционная изнутри: как происходит эндоваскулярная операция

Эндоваскулярные операции (баллонная ангиопластика, стентирование, удаление тромбов и другие) проводят в специальной рентгенооперационной. Операционная оснащена ангиографической установкой Siemens последнего поколения, которая дает возможность получить изображение контрастированных сосудов большого разрешения. Самое высокое качество изображения позволяет хирургу наиболее точно контролировать свои действия. Также в операционной – монитор пациента, дефибриллятор, аппарат для наркоза и искусственная вентиляция легких. Все расходные материалы одноразовые – это обеспечивает полную защиту от риска послеоперационных инфекционных осложнений.

©
© ТСН.ua
ТСН.ua
© ТСН.ua
ТСН.ua

Вмешательство проводится сосудистым хирургом с участием анестезиолога, который производит местную анестезию и следит за основными жизненными показателями пациента: давление, пульс, температура тела. В отдельной аппаратной комнате ассистент отслеживает ход операции на специальных мониторах, транслирующих изображение сосудов пациента в реальном времени. Хирург вводит в сосуд рентгенконтрастное вещество, которое делает его видимым на рентгене, и таким образом видит сердце.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Мы присутствовали на операциях коронарной ангиопластики. Это современный метод восстановления проходимости суженных коронарных артерий, снабжающих кровь сердечной мышцей. Через прокол артерии на руке пациента хирург провел баллонный катетер в суженный участок сосуда и расширил его, удалив атеросклеротические бляшки. "Все операции производятся только с местной анестезией, поскольку сосуды изнутри не имеют болевых рецепторов", — пояснил врач.

© ТСН.ua
ТСН.ua

"Операции должны выполняться очень быстро — от момента, как у человека заболело, до того, как мы открыли сосуд, должно пройти как можно меньше времени. Как только почувствовали боль, одышку, чувство страха, немедленно нужно вызвать "скорую", ведь счет идет на минуты", – говорит хирург и добавляет, что в "Добробуте" этот механизм четко отработан.

Такие операции не просто важны, а жизненно необходимы. Так, по данным Минздрава, более чем в 68% летальных случаев причиной является само заболевание сердечно-сосудистой системы. Важно, чтобы люди получали информацию о современных методах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и имели возможность своевременно предотвратить проблему.

Преимущества экдоваскулярной хирургии и особенности послеоперационного периода

Основное отличие и ценность эндоваскулярной хирургии состоит в том, что операцию проводят без наркоза и без традиционных разрезов грудной клетки – вместо них производят проколы в сосудистых стенках, через которые и выполняют все манипуляции. Благодаря этому, из-за отсутствия хирургической травмы и наркоза, уже через 1-2 часа после манипуляции пациент может встать с постели и свободно двигаться, а на следующий день – уехать на домашнюю реабилитацию.

Палаты и блок интенсивной терапии оснащены специальными функциональными кроватями с системой подачи кислорода, вакуум-аспиратором, климатической техникой и оборудованием по уходу за пациентом и круглосуточного контроля за его состоянием.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Помимо короткого послеоперационного периода преимуществами экдоваскулярной хирургии является отсутствие возрастных ограничений, а также возможность проводить хирургическое вмешательство тем, кому противопоказан наркоз. "Почему я не сделал этого раньше. Если бы знал, что так будет, то уже бы давно прооперировался" , – таковы были первые слова 70-летнего пациента, успешно перенесшего операцию, длившуюся менее часа.

© ТСН.ua
ТСН.ua

В такие моменты понимаешь – наша медицина сделала огромный шаг вперед. Благодаря миниинвазивной методике, украинские хирурги могут прооперировать пациента с минимальным вмешательством в организм. Больше всего поражает, что прооперированный вчера пациент сегодня рассказывает о хорошем самочувствии и готовности вернуться в привычный ритм жизни.

Проведя целый день бок о бок с хирургом, мы собственными глазами увидели нелегкий и крайне ответственный ежедневный труд кардиохирурга и убедились, что в Украине существуют действительно высококлассные больницы и возможности лечиться в условиях, отвечающих самым высоким мировым стандартам. Инновационный центр хирургии сердца и сосудов "Добробут" является уникальным заведением, в котором сочетаются самое современное оборудование, специалисты мирового уровня и лучшие условия для пациентов — все это дает возможность не только проводить обследование и лечение наивысшего качества, но и получить удовольствие от пребывания в клинике. Специалисты центра ежедневно спасают сердца, а значит, и жизнь украинцев. Сегодня в центр сердца и сосудов приезжают хирурги из-за границы, чтобы научиться отечественной технике миниинвазивных операций. Гордимся нашей медициной!

© ТСН.ua
ТСН.ua
Следующая публикация