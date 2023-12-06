Лучший подарок ко Дню Святого Николая: 8 украинских детей вернули домой

Каждый ребенок заслуживает быть в кругу близких по праздникам.

Сегодня, 6 декабря, в День Святого Николая, восемь детей вернули в Украину. Вскоре они воссоединятся со своими семьями.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Предрождественское чудо

Как отметил Ермак, совместные усилия способны сотворить предрождественское чудо. Детей, которых раньше похитили россияне, удалось вернуть домой.

"Четверо девочек и четверо парней от 8 до 18 лет уже скоро воссоединятся со своими семьями и встретят праздники в объятиях своих близких на Родине", –

Это достижение в очередной раз доказывает, как эффективно взаимодействие команды Офиса и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в рамках плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

"Благодарны Государству Катар и ЮНИСЕФ за вовлеченность в процесс возвращения депортированных детей и оказавшихся на ТОТ", — детализировал глава ОПУ.

Ермак подчеркнул: украинские власти будут прилагать максиму сил, чтобы каждый похищенный ребенок вернулся домой.

Ранее стало известно, что государство-агрессор освободило еще 6 украинских детей. Достичь их воссоединения с семьями в Украине удалось при посредничестве Катара.

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