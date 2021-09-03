Самый низкий показатель: в Украине за полгода украли почти 1,5 тысячи автомобилей

Статистика говорит о снижении случаев краж автомобилей.

В Украине стали меньше угонять автомобили. За последние полгода преступники угнали 1475 машин — это самый низкий показатель за последние пять лет.

Об этом сообщает сервис мониторинга "Опендатабот".

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Как стало известно, самым негативным оказался 2014 год. Тогда воры украли 12 600 автомобилей. Такая статистика угонов продержалось до 2016 года.

"В 2017 году, когда общая кривая уголовной преступности в Украине пошла вниз, стало уменьшаться и количество угонов транспортных средств. В 2020 году их было уже 4522. При текущей динамике показатель этого года обещает быть еще ниже", — отметили в "Опендатабот ".

Напомним, что в Днепре в скандал попал пожилой мужчина. Хозяйственный пенсионер стал разбирать брусчатку на одной из улицы и носить ее домой.

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