Луцкий горсовет совместно с благотворителями закупает зимнюю форму и обувь для 5 тысяч бойцов

Луцкий городской совет и Фонд Игоря Палицы "Только вместе" выделили 47 миллионов гривен на приобретение 5 тысяч комплектов зимней формы и пар обуви для воинов Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал мэр Луцка Игорь Полищук во время заседания исполнительного комитета, сообщают "Волынские Новости".

Зимняя форма закупается на условиях софинансирования – горсовет выделяет 17 млн грн на зимнюю форму и 6,5 млн грн на обувь, такую же сумму предоставляет благотворительный фонд.

"Совместно с Фондом Игоря Палицы "Только вместе" мы реализуем общий проект по приобретению 5 тысяч комплектов зимней формы и 5 тысяч пар обуви для воинов, которые служат в воинских частях и выполняют задачи обороны Украины от агрессора. Мы выделяем 17 миллионов гривен на форму и 6,5 миллиона гривен на обувь Такую же сумму выделяет Фонд Игоря Палицы. Наши солдаты в зимний период должны себя чувствовать хотя бы минимально комфортно — иметь теплую форму и обувь. Что касается распределения формы, то Фонд и Луцкий городской совет работают по этому вопросу с Генштабом, с которым будут определять, сколько комплектов и на какую часть передать", – рассказал Игорь Полищук.

Он отметил, что Фонд Игоря Палицы "Только вместе" будет закупать форму и обувь только у местных производителей, чтобы таким образом их поддержать, ведь налоги от их работы поступают в местный бюджет. В частности, форму будет производить волынская компания "Эдельвика".

По словам главы правления компании Юрия Переходько, зимняя форма отвечает всем стандартам ВСУ. В нее входят: брюки, кофта, утепленная кофта и обувь. Утепленная кофта наполнена синтепухом и флисом. На нее одевается куртка, имеющая водоотталкивающую пропитку, внутри нее — негорящая подкладка. Брюки также имеют водоотталкивающую пропитку. Цена одного комплекта формы – 6550 грн.

Напомним, Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине. Так, вскоре ВСУ получат зимнюю форму, снаряжение и амуницию.

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