Луганщина стала лидером "Большой стройки" по развитию спортивной инфраструктуры

Луганщина вышла на первое место по темпам развития спортивной инфраструктуры.

Спортивные объекты области обновляют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, за год в регионе построили и восстановили ряд стратегических объектов. В частности, в Северодонецке капитально отремонтировали знаковый для горожан бассейн "Садко".

"Визитка спортивной Луганщины - физкультурный центр "Олимп" также обновился: перестроена так называемая "входная группа". И рядом с ней обустроена современная открытая тренажерная площадка. Построен и функционирует зал спортивной гимнастики, отвечающий всем современным нормам тренировок", - рассказал эксперт.

"Олимп" также получил современный тренажерный зал, где одновременно могут тренироваться до 50 человек. А для проживания спортсменов и тренеров было построено 4 комфортабельных дома. Теперь физкультурный центр в Луганской области станет лучшей тренировочной базой в Украине.

"Кроме того, Луганщина - один из пилотных регионов программы Президента "Здоровая Украина": мы построили 73 спортивных площадки и обустроили 28 локаций "Активных парков", также обновленных по поручению Президента Украины", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по программе президента открыли 22 бассейна, 13 ДЮСШ и 29 стадионов.