Украина
45
1 мин

Луганская ОВА хочет переименовать районы в оккупированном областном центре

В Украине выбирают новые названия районов Луганска.

Луганская ОВА

Луганская ОВА / © Радіо Свобода

Луганская областная государственная администрация начала прием предложений по переименованию трех районов временно оккупированного областного центра — Артемовского, Жовтневого и Ленинского. Согласно выводам Украинского института национальной памяти эти названия содержат символику коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики.

Об этом сообщили в Луганской ОВО.

«Предложения относительно новых названий районов в городе Луганск, с соответствующими обоснованиями, принимаются до 20 января 2026 года по электронному адресу: kulturaloda@loga.gov.ua», — отметили в ОВА.

В областной администрации подчеркнули, что при подготовке предложений должны учитываться общий порядок переименования районов в городах, а также требования закона о присвоении объектам имен физических лиц, названия исторических событий или юбилейных дат.

По информации ОВА, процесс переименования происходит в рамках выполнения Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Несмотря на временную оккупацию города, Украина продолжает упорядочивать административно-территориальное устройство своих территорий в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в Одессе зарегистрировали петицию о демонтаже бюста Пушкина на Приморском бульваре и установке на его месте памятника президенту США Дональду Трампу.

А в Киеве городской совет принял решение о капитальном ремонте памятного знака «Нулевой километр», расположенном на Майдане Незалежности. Главным изменением станет извлечение из монумента названий российских городов и замена их на названия городов Украины.

