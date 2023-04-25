Лук вырастет большим и здоровым: вот, что нужно положить в лунки

Лук очень популярна огородная культура. Его можно встретить у 90% владельцев дач и собственных участков. Что делать, чтобы лук был большой и здоровый — читайте в материале ТСН.ua.

Хотя лук – это достаточно неприхотливая культура, которая при любых условиях даст урожай. Но чтобы получить большие луковицы, нужно знать, что давать под высадку лука. Специалисты на этом этапе используют удобрение, а также обращают внимание на то, что именно росло на грядке перед этой культурой.

Каким удобрением подкормить лук

В начале грядки нужно полить раствором марганцовки. А дальше вам понадобится нитрофосфатка (2 столовых ложки) и компост. Тщательно смешайте эти два компонента и распределите по участку, где будет выращиваться лук.

Перед самой высадкой луковицы также рекомендуется обработать. Для этого нужно смешать 2 столовых ложки красного перца и пепел. Как удобрение для лука это самый лучший вариант, ведь эти ингредиенты помогут бороться с вредителями и болезнями. Обмокните каждую луковицу в смесь, а затем высаживайте.

Где можно и нельзя сажать лук

Очень важно также обратить внимание на то, какие культуры росли на грядке перед луком. Если это были томаты, перец или кабачки, можете сеять без колебаний. А вот свекла, чеснок, огурцы не подходят для выращивания лука. В результате вы получите маленький сбор.

Благодаря такому комплексному подходу вы получите действительно хорошие результаты.

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