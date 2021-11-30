Лукашенко готов прилететь в оккупированный Крым и признать его российским

Лукашенко готов прилететь в оккупированный Крым и признать его российским

Самопровозглашенный президент Беларуси напомнил, что Путин уже его приглашал.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что после так называемого референдума 2014 года украинский Крым не только фактически, но и юридически стал российским.

Такое заявление он сделал в интервью РИА "Новости".

Во время разговора с российским журналистом Лукашенко заверил, что готов прилететь в Севастополь и оттуда начать визит в оккупированный Крым.

Это и мой Крым! Впервые на море я побывал именно в Крыму, когда дети были маленькими”, — вспомнил вдруг белорусский лидер, напомнив, что Владимир Путин уже как-то приглашал его посетить оккупированный полуостров.

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Также Лукашенко заявил, что после референдума в марте 2014 года, проведённого под дулами российских автоматов оккупационными властями, Крым даже юридически стал "российским".

“Если туда прилетят президент Беларуси и президент России, то какое еще может быть признание. Ни для меня, ни для Путина этого вопроса вообще не существует”, — заверил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь признает незаконно оккупированный Крым российским, когда "последний российский олигарх" станет поставлять на полуостров продукцию.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление спикера белорусского МИД Владимира Макея о том, что Крым является российским. В Министерстве отметили, что Минск будут ждать непоправимые последствия в межгосударственных отношениях в случае признания полуострова российской территорией.

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