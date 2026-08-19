«Лукашенко любезно предоставит Путину территорию»: в ГПСУ оценили угрозу нового наступления из Беларуси

«Любой момент»: в ГНСУ предупредили о готовности РФ вновь использовать Беларусь

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Россия может в любой момент начать вторжение в Украину с территории Беларуси, которую самопровозглашенный президент Александр Лукашенко способен «любезно предоставить».

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Он уточнил, что по состоянию на данный момент каких-либо действий со стороны белорусской границы пограничники не наблюдают.

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«Но мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Потому что даже если враг не накопит достаточно большое количество своих сил, которые могли бы осуществить полномасштабное вторжение или предпринимать меры по активным наступательным действиям, не имея достаточно сил, могут создаваться провокационные действия с надеждой, что Украина перебросит на это направление свои дополнительные силы, а не будет использовать их на более важных направлениях, где ведутся активные боевые действия», — сказал Демченко.

По данным ГПСУ, в настоящее время ударных группировок России у северной границы нет. Демченко заверил, что по состоянию на данный момент у России нет достаточных сил и «даже небольшой группировки, которая могла бы создавать угрозу Украине».

«Но в любой момент Беларусь наверняка любезно предоставит свою территорию, если у России будут лишние подразделения, которые она может перебросить на территорию Беларуси и использовать их на направлении с границей Украины. Поэтому и на этом участке нашей границы также проводятся активные инженерные и фортификационные мероприятия, чтобы нарастить наши оборонные возможности», — заверил представитель ГПСУ.

Ранее президент Зеленский рассказал, что уже делает Беларусь для армии РФ.

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Напомним, Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что Украина подготовила список из 500 объектов на территории Беларуси, которые могут быть атакованы в случае, если Лукашенко решит поддержать Россию в войне.

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