Лукашенко поддерживает Путина в войне: едут ли белорусы сейчас в Украину и при каких условиях их могут пропустить

В Государственной пограничной службе рассказали о ситуации с пассажирооборотом после закрытия украино-белорусской границы.

Украинская граница со стороны Беларуси, самопровозглашенный президент которой активно поддерживает диктатора Путина в войне против Украины, с 24 февраля закрыта для всех иностранцев, в том числе и для белорусов. Пропускают только украинцев, направляющихся домой.

Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "24 Каналу".

После закрытия украинско-белорусской границы, по его словам, в Украину въезжает гораздо меньше белорусов. Несмотря на это, для них все еще открытые пропускные пункты на границе Украины с другими государствами. Кроме того, для пересечения границы им необходимо предоставить все необходимые документы и подтвердить цель поездки в Украину.

В то же время, по его словам, на границе с Беларусью делают исключения для украинцев, которые возвращаются на родину.

"Граждане Украины, если они смогут добраться до этих пунктов пропуска (на границе с Беларусью. – Ред.), то украинские пограничники обеспечат их возвращение на территорию Украины", – заверил спикер ГПСУ.

Демченко напомнил, что для возвращения в Украину гражданам нужно сначала пройти белорусский пункт пропуска. Он советует делать это на границе Волыни. Там, по его словам, это наиболее реально.

Следует заметить, что Украина может отменить безвиз с Беларусью за ее поддержку России в войне против нашего государства. Реагируя на соответствующую петицию, президент Владимир Зеленский предложил правительству рассмотреть вопрос о введении визового режима с Беларусью.

Участие Беларуси в войне против Украины

Напомним, в Беларуси по поручению Александра Лукашенко 11 октября началось проведение проверки Вооруженных сил республики. Во время проверки военные части и подразделения якобы отработают вопросы приведения к боевой готовности, маршу, развертывания в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что вероятность втягивания войск Беларуси в прямое столкновение с Украиной растет из-за вновь назначенного Россией командующего. Впрочем, если белорусы решатся на это, это будет крахом Лукашенко.

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