Лукашенко предупредили о бунте в случае нападения на Украину: три сценария для Беларуси от Тихановской

Армия Беларуси / © Сайт Минобороны Белоруси

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Если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдаст приказ о нападении на Украину, его армия будет массово дезертировать, сдаваться в плен или поднимет бунт.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в комментарии Новости.LIVE.

У белорусской армии нет никакого желания противостоять Силам обороны Украины, заверила Тихановская.

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Солдаты армии РБ понимают, что по сравнению с ВСУ ничего не могут, добавила лидер белорусской оппозиции.

«Несмотря на то, что вероятность прямого столкновения минимальна, угроза с территории Беларуси никуда не исчезает. Лукашенко, спасая свою кожу, готов и дальше отдавать страну под нужды российских войск. Наша инфраструктура, дороги, железная дорога — все это может быть использовано. Но это делается руками режима. И режим всегда будет на стороне России. […] Но мы должны разграничить белорусский режим и белорусский народ. У нас нет антиукраинских настроений вообще», — резюмировала Светлана Тихановская.

Напомним, Александр Лукашенко в пятницу, 26 июня, прилетел в резиденцию Путина на Валдае для переговоров. Как отмечает издание The Moscow Times, встреча российского и белорусского диктаторов проходит в крайне напряженном контексте.

Накануне в четверг, 25 июня, Лукашенко публично попросил российского посла Бориса Грызлова «не втягивать» Беларусь в войну с Украиной и впервые открыто подтвердил, что Кремль давит на Минск с целью привлечь его к более активному участию в боевых действиях.

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