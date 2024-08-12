Лукашенко приказал взыскать войска к границе с Украиной: в ГпСУ сообщили, есть ли угроза

В настоящее время украинские пограничники не фиксируют опрокидывание или наращивание военной техники или личного состава армии Беларуси рядом с украинской границей.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "УП"

"Я не исключаю того, что Беларусь может осуществлять перемещение каких-либо подразделений, но это может быть больше в незначительном количестве и для нагнетания ситуации", — говорит представитель Госпогранслужбы.

По его словам, это может происходить в глубь территории Беларуси. Ведь в ГПСУ не фиксируют перемещение или наращивание техники и личного состава белорусских вооруженных сил вблизи украинской границы.

Также Демченко назвал слова Лукашенко об указаниях переброски реактивных систем "Полонез" и комплексов "Искандер" к границе с Украиной "подыгрышом агрессивной риторике" страны-террориста России.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отправляет "Искандеры" и РСЗО на границу с Украиной. Речь идет о Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями.

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