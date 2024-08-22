Лукашенко приказал взыскать войска к границе: в ГПСУ оценили, есть ли угроза

В настоящее время украинские пограничники не фиксируют увеличение техники или личного состава на территории соседней Беларуси.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация по линии границы с РФ остается без изменений. Перемещения техники и личного состава из подразделений белорусской армии нет. Впрочем, это направление "остается угрожающим".

"Ситуация по линии границы, по тому, что мы можем визуально наблюдать — вообще без изменений. Ни перемещения техники, ни личного состава из подразделений армии Беларуси не происходит", — рассказал Демченко.

Представитель Госпогранслужбы говорит, что Минск продолжает нагнетать ситуацию. В частности, для этого может осуществляться перемещение разной техники в глубь территории Беларуси.

"Нужно понимать, что на Беларусь, скорее всего, Россия продолжает давить для того, чтобы она пыталась дестабилизировать ситуацию по границе, или, возможно, более полно присоединилась к этой войне. Надеюсь, что в Беларуси хватит здравого смысла не поддаваться всем этим". действия России, на давление России", — подчеркнул Демченко.

Напомним, на днях диктатор Александр Лукашенко заявил о опрокидывании трети армии в границу, потому что якобы там находится более 120 тыс. украинских военных.

Читайте также:

Лукашенко рад событиям в Курской области - редактор белорусского телевидения

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.