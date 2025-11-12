- Дата публикации
Лукашенко просит Литву открыть границы: в Вильнюсе отказываются
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис решительно отверг предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по возобновлению движения через границу.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что не поддерживает идею переговоров с Беларусью по возобновлению движения через границу, которую выдвинул самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
Как сообщает агентство Reuters, литовский дипломат подчеркнул, что Вильнюс не позволит Минску диктовать условия.
В столице Литвы заявили, что белорусский диктатор «не устанавливает правила».
«Я настоятельно рекомендую правительству не идти по тому пути, который они пытаются нам навязать», — сказал Будрис, добавив, что Литва имеет полную поддержку Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра обороны Литвы Владислав Кондратович после совещания заявил, что полиция и армия усилят сотрудничество для противодействия зондам, запускаемым из Беларуси.
Позже Литва объявила о закрытии границы с Беларусью после многочисленных нарушений воздушного пространства.