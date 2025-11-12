Лукашенко просит Литву открыть границы: в Вильнюсе отказываются

Литва отказывается открывать границу с Беларусью

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что не поддерживает идею переговоров с Беларусью по возобновлению движения через границу, которую выдвинул самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Как сообщает агентство Reuters, литовский дипломат подчеркнул, что Вильнюс не позволит Минску диктовать условия.

В столице Литвы заявили, что белорусский диктатор «не устанавливает правила».

«Я настоятельно рекомендую правительству не идти по тому пути, который они пытаются нам навязать», — сказал Будрис, добавив, что Литва имеет полную поддержку Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра обороны Литвы Владислав Кондратович после совещания заявил, что полиция и армия усилят сотрудничество для противодействия зондам, запускаемым из Беларуси.

Позже Литва объявила о закрытии границы с Беларусью после многочисленных нарушений воздушного пространства.