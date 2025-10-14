Лукашенко приказывает проверить свою армию: что на самом деле происходит на северной границе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал срочно проверить боевую готовность армии своей страны. Это уже далеко не впервые за три года «полномасштабки» марионетка Путина полощет нервы украинцам, бряцая оружием на наших северных границах.

Есть ли угроза на этот раз, оценил нардеп, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в эфире «24 канала».

Костенко заявил, что из-за такого шантажа Лукашенко Украина должна держать войска, прикрывающие северную границу, в состоянии готовности, даже без прямых признаков наступления.

«Мы должны также перевести свои войска, прикрывающие границу с Беларусью, в полную боевую готовность», — считает народный депутат.

В то же время, по словам нардепа, на данный момент у украинской разведки нет подтверждений, что белорусская армия готовится к наступлению против Украины.

«Нет информации, что белорусская армия готова перейти границу. Но мы понимаем, что намерения могут быть, все может быть, успокоил Костенко.

Тем не менее, он напомнил, что с территории Беларуси никуда не исчезли российские войска и базы, из которых ранее наносили удары по Украине.

Ранее в Госпогранслужбе ответили, есть ли угроза Украине от того, что Лукашенко затеял проверки своей армии.