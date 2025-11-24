ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1460
Время на прочтение
1 мин

Лукашенко сделал очередное абсурдное заявление о войне в Украине

Лукашенко назвал войну в Украине "тягомотиною", которой вскоре придет конец.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Лукашенко

Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал очередное абсурдное заявление о войне в Украине. Он назвал ее «тягомотиною», которая скоро закончится.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ярославской области и послом РФ в Белоруссии, пишет NEXTA.

"Скоро закончим эту тягомотину в Украине и займемся своими делами", - издал диктатор.

Ранее Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

У Лукашенко назвали это «принципами гуманизма» и «жестом доброй воли».

«Буквально сейчас, в эти минуты происходит передача их украинской стороне», — отметила пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт.

Дата публикации
Количество просмотров
1460
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie