Лукашенко сделал очередное абсурдное заявление о войне в Украине
Лукашенко назвал войну в Украине "тягомотиною", которой вскоре придет конец.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал очередное абсурдное заявление о войне в Украине. Он назвал ее «тягомотиною», которая скоро закончится.
Об этом Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ярославской области и послом РФ в Белоруссии, пишет NEXTA.
"Скоро закончим эту тягомотину в Украине и займемся своими делами", - издал диктатор.
Ранее Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.
У Лукашенко назвали это «принципами гуманизма» и «жестом доброй воли».
«Буквально сейчас, в эти минуты происходит передача их украинской стороне», — отметила пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт.