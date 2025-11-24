Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал очередное абсурдное заявление о войне в Украине. Он назвал ее «тягомотиною», которая скоро закончится.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ярославской области и послом РФ в Белоруссии, пишет NEXTA.

"Скоро закончим эту тягомотину в Украине и займемся своими делами", - издал диктатор.

Ранее Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

У Лукашенко назвали это «принципами гуманизма» и «жестом доброй воли».

«Буквально сейчас, в эти минуты происходит передача их украинской стороне», — отметила пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт.