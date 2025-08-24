- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2766
- Время на прочтение
- 1 мин
Лукашенко сделал циничное заявление ко Дню Независимости Украины
Лукашенко, верный союзник Путина, пожелал Украине «мирного неба, солидарности и независимого развития».
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично поздравил Украину с Днем Независимости. Он пожелал украинцам, в частности, найти ответ на сегодняшние вызовы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.
«Жить рядом в мире и согласии с давних времен было назначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные всеобщей исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой», — выдал лидер Беларуси.
По его словам, «как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев Лукашенко.
«Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями», — цинично заявил Лукашенко.
Он якобы «от всей души» пожелал гражданам Украины найти «собственный ответ на сегодняшние вызовы», а «многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития».
Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 34-ю годовщину Дня Независимости. Мировые лидеры приветствовали президента и украинцев. Они выразили восхищение неустанной борьбой за свободу.
Неравнодушные партнеры оставили письменные письма, видеообращение и выступили в Киеве. Среди тех, кто выразил слова поддержки народу Украины, Дональд Трамп, Реджеп Эрдоган, Си Цзиньпин, Марк Карни и другие.
Что сказали мировые лидеры — читайте в материале ТСН.ua.