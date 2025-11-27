ТСН в социальных сетях

Лукашенко сделал заявление о завершении войны в Украине

Белорусский диктатор Лукашенко считает, что война в Украине скоро завершится.

Лукашенко

Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о завершении войны в Украине. Так, он «как никогда» верит, что «конфликт» близится к концу.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Лукашенко спросили, верит ли он, что война в Украине близится к концу.

«Как никогда верю», — сказал глава государства.

По его мнению, во время войны в любой момент может произойти что-то непредсказуемое.

«Это война, и в любой момент может быть непредсказуемая ситуация, которая может повернуть обстановку обратно. Война есть война», — сказал он.

Напомним, вчера, 26 ноября, Лукашенко высказался о войне в Украине.

«Скоро закончим эту тягомотину в Украине и займемся своими делами», — выдал диктатор.

