Лукашенко сделал заявление о завершении войны в Украине
Белорусский диктатор Лукашенко считает, что война в Украине скоро завершится.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о завершении войны в Украине. Так, он «как никогда» верит, что «конфликт» близится к концу.
Об этом сообщают белорусские СМИ.
Лукашенко спросили, верит ли он, что война в Украине близится к концу.
«Как никогда верю», — сказал глава государства.
По его мнению, во время войны в любой момент может произойти что-то непредсказуемое.
«Это война, и в любой момент может быть непредсказуемая ситуация, которая может повернуть обстановку обратно. Война есть война», — сказал он.
Напомним, вчера, 26 ноября, Лукашенко высказался о войне в Украине.
«Скоро закончим эту тягомотину в Украине и займемся своими делами», — выдал диктатор.