Лукашенко стягивает войска к Украине: в ГПСУ ответили, что на самом деле происходит на границе

Украина усиливает границу с Беларусью, чтобы не допустить никаких попыток вторжения или дестабилизации ситуации.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Это десятки километров от нашей границы, на разных отрезках – разное расстояние. За происходящим на территории Беларуси активно следят подразделения разведки, министерства обороны и Госпогранслужбы для того, чтобы понимать, насколько ситуация меняется, насколько она может быть угрожающей Украине. Чтобы все составляющие наших сил усиливающие это направление обороны имели возможность вовремя отреагировать на любые действия", — заявил он.

По словам спикера ГПСУ, Украина усиливает границу с Беларусью, чтобы не допустить каких-либо попыток вторжения или дестабилизации ситуации, потому что это направление также достаточно важно для обороны Украины.

В то же время Демченко отметил, что в последнее время наблюдаются постоянные заявления и военные учения на территории Беларуси совместно с подразделениями армии РФ. Это делается для того, чтобы Украина постоянно держала на этом направлении определенные силы и средства, а не опрокидывала их на более важные участки фронта, где ведутся полноценные боевые действия.

"Сдерживая наши силы на этом направлении и тем самым подыгрывая России", – сказал спикер ГНСУ.

По его словам, в направлении границы с Беларусью находится личный состав и техника подразделений ГНСУ, Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что наращивание в Беларуси войск вдоль украинской границы имеет целью отвлечь и растянуть силы ВСУ вдоль более широкой линии фронта. Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли решится на вторжение в Украину.

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