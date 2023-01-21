Лукашенко водит Путина за нос: в разведке рассказали об угрозе нового вторжения из Беларуси

В Главном разведывательном управлении Минобороны рассказали об угрозе нового вторжения оккупантов со стороны Беларуси.

Пока угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет. Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко водит российского диктатора Владимира Путина за нос.

Об этом 21 января сказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, слухи о вероятном вторжении Беларуси являются лишь частью психологической операции России. Украинская разведка располагает всей информацией о белорусском диктаторе и ситуации внутри страны. В частности, ГУР знает о количестве ударной группировки, готовности сил, средств и другой информации, позволяющей утверждать об отсутствии угрозы.

Юсов добавил, что даже в случае изменения ситуации Украина готова дать отпор врагу и уже отработала все возможные сценарии.

"В интересах Путина и России максимально нагнетать тему Беларуси, но и Лукашенко уже не очень в это играет. Недавно мы видели, как он водил за нос Лаврова (глава МИД России – ред.), рассказывал как любит Путина, а затем сказал, что не видит угрозы со стороны Украины. Не хочет предпринимать суицидальные действия", — отметил Юсов.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны убеждены, что сейчас наступления на Украину с севера не будет из-за нехватки техники и личного состава оккупантов в Беларуси. Вероятное наступление с территории РБ может начаться не раньше осени 2023 года.

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