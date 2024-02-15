Лукашенко ввел режим контртеррористической операции у границы Украины: реакция ГПСУ

Беларусь ввела режим контртеррористической операции у границы с Украиной – в Лельчицком районе. Впрочем, сейчас украинская Госпогранслужба не фиксирует активные действия в соседней стране.

Об этом рассказал спикер ГПСУ, полковник Андрей Демченко в комментарии "УП".

По его словам, ситуация контролируемая. Что больше — введение контртеррористического режима в одном из белорусских районов он называет "привлечением внимания".

"По имеющейся информации, в этом районе на территории РБ планировалось проведение каких-то очередных бесконечных учений, которые проводятся в Беларуси постоянно. Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом", — отмечает представитель ГПСУ.

Демченко подчеркнул, что в настоящее время значительная активность по ту сторону границы с соседней республикой не зафиксирована. Тем временем ГПСУ продолжает укреплять украинскую границу и защищать ее, чтобы не допустить никаких провокаций.

Как сообщалось, Беларусь у границы с Украиной ввела режим контртеррористической операции. Лельчицкий район граничит с Украиной, в частности, с Житомирской и Ровенской областями.

Кроме того, на днях было зафиксировано движение военной техники у границ Украины. Это связано с учениями возле села Саки Брестской области.

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