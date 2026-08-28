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- Украина
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Лукашенко вызвали к Путину: почему это связано с увеличением тревог в Киеве
Срочный визит Лукашенко в Москву и интенсификация ударов по Украине являются составляющими единого плана Кремля по повышению градуса напряжения в преддверии американских выборов.
Вслед за секретным визитом главы ЦРУ в Москву, в российскую столицу срочно отправляется белорусский диктатор Александр Лукашенко. Эти события разворачиваются на фоне объявления о строительстве военной базы и подъездных путей непосредственно у границы с Украиной — строительства, которое на самом деле продолжается уже не первый год.
Руководитель аналитического центра «Деловая столица», политолог Вадим Денисенко раскрыл главные цели этой масштабной информационно-кинетической операции Кремля на ближайшие месяцы. Соответствующее сообщение политический аналитик обнародовал в Facebook.
«Визит Лукашенко в Москву — это действительно о войне. Но не реальную, а прежде всего, информационную. Лукашенко не согласится предоставить свою территорию для нападения на Украину и страны Балтии, пока его поддерживает Китай. А Китай его поддерживает. Но на фоне информации о подготовке агрессии против одной из балтийских стран (ради чего в Москву и приезжал директор ЦРУ Дэниел Рэдклифф) визит Лукашенко играет новыми красками», — убежден он.
По словам политолога, после этого визита появится масса новой конспирологии, которую будут выбрасывать россияне и которую с радостью будут тиражировать западные и украинские СМИ. И таким образом градус тревожности резко возрастет. Все это будет происходить на фоне залетов российских самолетов на территорию стран НАТО и ударов по кораблям в территориальных водах Румынии.
Денисенко убежден, что Путину нужна истерия в Европе, но ему гораздо более важно, чтобы Трамп, уже пошедший на контакт (визит Рэдклиффа и являющийся этим контактом) вернулся к духу Анкориджа-2.
По мнению политолога, у этой информационно-кинетической операции есть свои временные рамки — выборы в США. Напасть на американские выборы — это утопить Трампа, ведь тогда он проиграет и конгресс, и Сенат. Поэтому, с одной стороны, Трамп имеет время, чтобы переименовывать озера и океаны, но параллельно он вынужден будет обращать внимание на развертывание этой гибридной операции. Потому что она будет обязательно влиять на ход выборов.
«Резкий рост обстрелов Украины и, в частности, Киева — часть этой операции. Путину очень важно резко ухудшить морально-психологическое состояние населения и попытаться сломить волю к сопротивлению. Параллельно с тем он попытается расторгнуть прекращение обстрелов на максимальные уступки. Жизнь, как всегда, внесет свои коррективы, но, похоже, это план „А“ РФ на ближайшие пару месяцев», — резюмировал Вадим Денисенко.
Напомним, 25 августа в Москву тайно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В тот же день СМИ сообщили, что США якобы попросили Украину воздержаться от ударов по Москве, Петербургу и северу России во время пребывания делегации.
В то же время, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что война в Украине не была главной темой во время визита директора ЦРУ в Москву.