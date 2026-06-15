Лукашенко заявил, что Украина отвела войска от границы на 40 км: какую причину назвал диктатор

Лукашенко заявил об отводе Украиной войск от границы с Беларусью / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы Украина уводит свои войска от границы с его страной.

Об этом он сказал в интервью Al Arabiya English, переданном белорусскими СМИ.

Журналистка отметила, что, по ее информации, Украина укрепляет северную границу, то есть взимает туда дополнительные ресурсы.

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«Нет, он (Зеленский — Ред.) не стягивает никаких ресурсов. Во-первых, мы это заметили. Напротив, когда в средствах массовой информации словесный спор дошел до своего апогея, украинцы примерно на 40 километров те войска, которые у них там были, а в основном это территориальные войска. То есть гражданских людей призвали в основном. Они на 40 км от границы отвели. Эти войска были уведены», — утверждает Лукашенко.

Белорусский диктатор утверждает, что у Украины якобы просто нет людей для усиления северной границы, потому что все человеческие ресурсы уходят на фронт.

«Вы говорите, стягиваете. Он (Зеленский — Ред.) даже если бы хотел что-то стянуть, у него такой возможности нет. Уже Запад ему намекает на это и открыто говорит: „тебе не оружие нужно, тебе нужны люди, у тебя не хватает на фронте людей“. Откуда может стянуть? Из зоны активных боевых действий он не может их стянуть. Там, где идут боевые столкновения россиян с украинцами, они идут тысячи километров фронта. Ни из Донбасса, ни из Запорожья, ни с Харьковского или Луганского направления он не может оттуда взять войска, чтобы переместить на белорусскую границу. Поэтому мы понимаем, кто против нас находится с той стороны. Это вчерашние механизаторы и рабочие, которые не все и стрелять умеют. И мы будем их атаковать? Профессиональной армией? Нет, конечно», — уверенно заявил диктатор.

Лукашенко считает, что вооруженное противостояние между Украиной и Беларусью невозможно. В то же время он не исключает вероятность нападений украинских беспилотников.

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«Нет у него людей. И это одна из особенностей этого года. Всегда дефицит был у одной стороны, с другой стороны. У россиян этот дефицит, не такой может, как в Украине, но есть. Но это главный вопрос конфликта. Люди кончились», — размышляет диктатор.

Есть ли Украине чего бояться со стороны Беларуси

«Совершенно ничего. Они это знают. И военные знают. Люди, народ Украины, это знают. Но из-за каких-то политических амбиций эта тема подогревается», — заверил диктатор Лукашенко, который накануне вторжения в феврале 2022 года уже уверял, что для Украины нет опасности со стороны белорусской границы.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что войну следует останавливать за столом переговоров в формате «Лукашенко — Путин — Зеленский».

Напомним, Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что Украина подготовила список из 500 объектов на территории Беларуси, которые могут быть атакованы в случае, если режим Лукашенко решит поддержать Россию в войне.

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