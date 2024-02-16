Лукашенко заявил о задержании украинских диверсантов: что говорят в ГПСУ

Заявление белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о якобы задержании украинской ДРГ свидетельствует о том, что диктатор продолжает подыгрывать России. В частности, чтобы сместить акценты и выставить агрессором Украину.

Об этом рассказал спикер ГПСУ, полковник Андрей Демченко в комментарии "УП".

"Лукашенко продолжает играть на стороне террористической России. Сегодняшние его (Лукашенко — Ред) слова — очередное подтверждение этому. У нас они, конечно, могут вызвать улыбку, но для своей внутренней аудитории ему нужно делать такие призывы, чтобы хоть и безосновательно, однако отмечать, что из Украины идет угроза.Их "контртеррористическая операция", которую по утверждению Лукашенко, никто не заметил, и это хорошо. Потому что "не их ума дело", как только началась, как сразу и закончилась. С результатом в "кучу диверсантов и кучу взрывчатки" ", — подчеркнул представитель ГПСУ.

По словам Демченко, абсурд Лукашенко не прекращается.

Как сообщалось, белорусский "президент" Александр Лукашенко заявил о задержании украинской ДРГ. По его словам, "с помощью дронов, болот, некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу".

Напомним, накануне соседняя Беларусь у границы с Украиной ввела режим контртеррористической операции. Лельчицкий район граничит с Украиной, в частности, с Житомирской и Ровенской областями. Впрочем, сейчас украинская Госпогранслужба не фиксирует активные действия в соседней стране.

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