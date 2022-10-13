Лунин заявил о падении двух самолетов в Полтавской области: что известно

На Полтавщине упали два украинских самолета.

Два украинских самолета упали 11 и 12 октября на территории Шишацкой громады Полтавской области.

Об этом во время видеоконференции 13 октября сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

По его словам, травмированных или погибших среди гражданского населения нет. Местные СМИ пишут, что пилоты мол успели катапультироваться до столкновения с землей. Остальные подробности не разглашают.

Также читайте ВСУ сбили вражеский самолет и уничтожили командный пункт оккупантов — Генштаб

"Во вторник и в среду имели катастрофы, падали наши самолеты именно в Шишацкой громаде. Больше информации комментировать не могу, комментируют эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию", — рассказал Дмитрий Лунин.

К слову, пока что ни Минобороны, ни Генштаб ВСУ официально о падении самолетов не сообщали.

Напомним, украинское ПВО 9 октября сбило несколько "шахидов" в Полтавской области, которыми россияне пытались атаковать регион, в частности город Кременчуг.

Кроме того, уже сегодня, 13 октября, силами ПВО были успешно сбиты 4 вражеских дрона-камикадзе над Одеской облатью, и два над Николаевщиной.

Ранее стало известно, что Британия предоставит Украине ракеты для систем противовоздушной обороны, которые будут сбивать крылатые ракеты РФ. Эту информацию подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Читайте также: