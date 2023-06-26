Лунный календарь стрижек на июль 2023: выберите лучшую дату для смены имиджа

Для многих стрижка волос – это не только уход за своей внешностью, но и специальный ритуал, помогающий поддерживать гармонию в своей жизни. Поэтому важно соблюдать лунный календарь стрижек, который поможет определиться, когда лучше всего стричься в июле 2023 года?

Какие дни будут благоприятны для стрижки волос согласно лунному календарю стыжек на июль 2023 года

3 июля – Суперлуна в Козероге: первый благоприятный день для стрижки в июле 2023 года придется уже на первый понедельник второго летнего месяца. Именно в этот день наступает суперлуна в Козероге. По словам метафизика Яна Скотта, этот день лучше использовать для заботы о себе. На волосы знак Козерога будет влиять положительно: благодаря стрижке вы сможете укрепить свои пряди, уменьшить их выпадение. А чтобы привлечь в свою жизнь успех, лучше покрасить волосы 3 июля в темный цвет и сделать укладку с помощью утюга для волос. 12 июля — рост волос: как пишут в издании All Things Hair, циклы роста волос и лунный цикл идут бок о бок ежемесячно. 12 июля, в среду, щербатая Луна будет находиться в знаке Тельца в сочетании с влиянием Юпитера, помогающего исполнить желание. Специалисты рекомендуют выбирать блонд и короткие стрижки. А вот чтобы привлечь карьерный рост, красьтесь в темные цвета и делайте укладку объемными локонами. 15 июля — Луна в Раке: в субботу Луна находится в знаке Рака, а его фаза будет щербатой. В этот день рекомендуется создать естественный образ, избегать больших аксессуаров или дешевой бижутерии. Стрижка будет максимально удачной, а завивка не понадобится, ведь волосы будут виться и без нее. С помощью визита к парикмахеру вы укрепите свою харизму, уверенность в себе. А если хотите изменить свою судьбу, попробуйте окрасить волосы. 18-22 июля — Луна растет во Льве: во вторник Луна начнет расти и перейдет в знак Льва. Волосы в этот период становятся гуще, а эластичность и блеск можно получить с помощью правильной окраски и укладки. Благодаря новой прическе вы также избавитесь от негатива, старых обид, сплетен. Чтобы привлечь в свою жизнь финансовое благополучие, открыть дорогу новым приключениям, лучше делать стрижку в среду, 19 июля. 31 июля – Луна растет в Козероге: последний благоприятный день для стрижек в июле 2023 года. Луна будет расти и будет находиться в знаке Козерог. Благодаря стрижке волос в этот день вы сможете получить силу и здоровье локонов. Чтобы ваши дела окончились победой, не забудьте о тонировке. Естественная укладка сделает более крепкой связь с космосом.

Неблагоприятные дни для стрижки: лучше отложить поход к парикмахеру в такие дни июля 2023 года

2 июля – Луна растет в Козероге: в воскресенье лучше не стричь волосы, потому что они быстро потеряют свою форму, а укладка не продлится долго. Если вам нужно привести себя в форму, просто вымойте и высушите волосы. Метафизики рекомендуют расчесывать его в этот день не менее 30 раз. 7 июля — Луна в знаке Рыбы: в пятницу щербатая Луна будет находиться в знаке Рыб. Поэтому стричь волосы не рекомендовано. Воздействие Луны в этот период негативно влияет на кожу головы и волосы, окрашивание и завывание могут их повредить. Астрологи уверены, что стрижка в неподходящий день может принести неприятности и проблемы в жизни. 9 июля — Луна в Овне: стрижка в этот день не рекомендуется, поскольку это может только усилить выпадение волос, ухудшение его состояния. Лучше проведите процедуры для укрепления локонов и массаж. Для этого используйте масла, отвары трав, мед, маски и обертывания. Можно в этот день фиксировать пряди коллагеном или воском. 14 июля — щербатая Луна в Близнецах: не лучший день для визита в салон, ведь волосы после этого могут стать непослушными, особенно, если они от природы прямые. Однако эту особенность можно использовать с пользой для себя, чтобы создать объемные локоны и красивые волны. На энергетику будет хорошо влиять высокая укладка, она также поможет стабилизировать эмоциональное состояние. 16-17 июля — Луна в Раке: Луна будет щербатой, поэтому волосы будут непослушными и плохо поддаваться окраске или стрижке. Просто помойте волосы шампунем, подсушите их естественным путем без использования фена. 27-28 июля – Луна растет в Скорпионе и Стрельце: также в этот период сочетается влияние Венеры с Меркурием. Поэтому любая прическа может стать причиной упадка сил. А вот покраску можно производить с помощью басмы или хны для темных волос. Блонд лучше сполоснуть в отваре ромашки для золотистого оттенка. 28 июля, в пятницу, Луна перейдет из Скорпиона в знак Стрельца, поэтому любая стрижка может привести к медленному росту волос, его тусклости и ослаблению. Укладка долго не продержится.

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