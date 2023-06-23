Лунный посевной календарь на июль 2023 года: чем заниматься на огороде во второй месяц лета

Каждый, кто хочет получить большой урожай, использует проверенные методики и свои наблюдения. Поэтому очень важно учитывать месячный посевной календарь на июль 2023 года.

Посевной календарь на июль 2023 поможет правильно организовать свою работу на огороде, выделить лучшие и наиболее благоприятные дни для работы с культурами. Следует обратить внимание, что в середине лета часто стоит очень жаркая погода, поэтому фронт работ у садоводов и огородников достаточно широк. А еще именно в июле начинается новый этап – консервирование.

Наряду с этим остро стоит проблема поливки огорода и сада. Почти все растения в этот период нужно поливать, да еще и делать это можно только в утренние или вечерние часы, чтобы листья не получили ожоги. В лунном посевном календаре на июль 2023 года вы найдете советы, в какие дни лучше поливать культуры, чтобы извлечь наибольшую пользу от этого процесса.

Однако в июле все еще продолжают засевать грядки, особенно на место неудачных восхождений или ранних уже собранных культур. Продолжается активная борьба с вредителями и болезнями.

Лунный календарь на июль 2023: фазы Луны

Перед началом садовых и огородных работ нужно разобраться, в какой фазе будет Луна в июле 2023 года:

растущий — 1-2 июля, 27-31 июля;

— 1-2 июля, 27-31 июля; полный — 3 июля;

— 3 июля; спадающий — 4-9 июля, 11-16 июля;

— 4-9 июля, 11-16 июля; новолуние — 17 июля.

Посевной календарь на июль 2023: благоприятные и неблагоприятные дни

Самыми благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.

Согласно этому, в июле 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для работы в саду и на огороде будут (красный цвет – неблагоприятные, зеленый – благоприятные):

Лунный посевной календарь на июль 2023 года / Фото: ТСН.ua

Также следует заранее узнать о благоприятных днях для посадки разных культур и других работ:

Картофель – 4, 7, 8 июля;

– 4, 7, 8 июля; Редис — 4, 18, 24-28, 31 июля;

— 4, 18, 24-28, 31 июля; Морковь, свекла – 7, 8 июля;

– 7, 8 июля; Лук на зелень — 4, 7-11, 24, 25, 31 июля;

— 4, 7-11, 24, 25, 31 июля; Томаты — 18, 26-28, 31 июля;

— 18, 26-28, 31 июля; Сладкий, острый перец – 24-28 июля;

– 24-28 июля; Огурцы – 18, 24-28 июля;

– 18, 24-28 июля; Брокколи, цветная капуста — 4, 12, 13, 24, 25, 31 июля;

— 4, 12, 13, 24, 25, 31 июля; Ранняя капуста — 24, 25, 31 июля;

— 24, 25, 31 июля; Стебельный сельдерей — 4, 7, 8, 12, 13, 31 июля;

— 4, 7, 8, 12, 13, 31 июля; Кабачки, патиссоны, тыква – 18, 24, 25 июля;

– 18, 24, 25 июля; Фасоль, горох, чечевица, нут — 24, 25 июля;

— 24, 25 июля; Листовый салат – 7-11, 24, 25 июля;

– 7-11, 24, 25 июля; Шпинат — 9-11, 18, 24, 25 июля;

— 9-11, 18, 24, 25 июля; Рукола — 7-11, 18, 26-28 июля;

— 7-11, 18, 26-28 июля; Укроп и фенхель — 12, 13, 31 июля;

— 12, 13, 31 июля; Петрушка, кинза — 7-11, 24, 25 июля.

Также стоит обратить внимание на лунный посевной календарь, чтобы организовать работы в саду и огороде. Ведь здесь тоже есть свои благоприятные и неблагоприятные дни. В частности, сапаты сорняки рекомендовано 1-3, 5, 6, 9-11, 17, 29, 30 июля, прореживать и пикировать 4, 12, 13 июля, активно поливать 7, 8, 18, 26-28 июля. А вот заниматься подкормкой органическими удобрениями хорошо 4, 7, 8, 12, 13, 16 июля и минеральными удобрениями 18, 26-28, 31 июля. Заложение зеленых удобрений, компостирование проводится 9-11, 17 июля, а обрезка, омоложение и формирование 4 июля. Бороться с вредителями рекомендовано 5, 6, 9-11, 14, 15, 17 июля, консервировать и сушить урожай 1-6, 12-31, а заниматься засолкой и квашением 1-3, 29-31 июля.

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