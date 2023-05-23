Лунный посевной календарь на июнь 2023: что и когда сажать на огороде в первый летний месяц

Лунный посевной календарь подскажет, что и когда нужно сажать в саду и огороде в первый месяц лета.

Всем садоводам и огородникам пригодится лунный посевной календарь. Хотя в июне погода обычно успокаивается и становится стабильной, не все дни благоприятны для работ в саду или на огороде.

Как сообщают в Зеленой усадьбе, в первый месяц лета каждый садовник уже начинает реально оценивать весь фронт запланированных ранее работ. Поэтому во время посевного периода очень важно использовать лунный календарь, который поможет организовать работу и не забыть ничего важного. Например, согласно посевному календарю на июнь 2023 года первые три дня месяца будут особенно благоприятными для любых работ. Поэтому постарайтесь сеять и сажать культуры именно 1-3 июня.

Также специальные таблицы подскажут, в какие именно дни июня 2023 лучше садить то или иное растение.

Лунный календарь на июнь 2023: фазы Луны

Перед началом садовых и огородных работ, нужно разобраться, в какой фазе будет Луна в феврале 2023 года:

возрастающая — 1 — 3 июня, 19 — 30 июня;

— 1 — 3 июня, 19 — 30 июня; полная — 4 июня;

— 4 июня; спадающая — 5 — 17 июня;

— 5 — 17 июня; новолуние — 18 июня.

Посевной календарь на июнь 2023: благоприятные и неблагоприятные дни

Самыми благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.

Согласно этому, в июне 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для посева рассады будут (красный цвет – неблагоприятные, зеленый – благоприятные):

Лунный посевной календар на июнь 2023 года / Фото: ТСН.ua

Также следует заранее узнать о благоприятных днях для высадки разных культур и других работ:

Картофель, топинамбур — 6, 7, 10, 11, 14-16 июня;

— 6, 7, 10, 11, 14-16 июня; Свекла, морковь, пастернак — 10, 11 июня;

— 10, 11 июня; Редис — 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 июня;

— 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 июня; Редька, репа — 6, 7, 10, 11, 19-2 июня;

— 6, 7, 10, 11, 19-2 июня; Сельдерей, петрушка на корень — 6, 7 июня;

— 6, 7 июня; Лук огородный — 6, 7, 10, 11, 19-20 июня;

— 6, 7, 10, 11, 19-20 июня; Лук на зелень, шнит-лук — 1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28 июня;

— 1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28 июня; Чеснок – 1, 6, 7, 27, 28 июня;

– 1, 6, 7, 27, 28 июня; Лук порей, египетский, рокамболь – 12-16 июня;

– 12-16 июня; Томаты — 2, 3, 19-21, 29, 30 июня;

— 2, 3, 19-21, 29, 30 июня; Сладкий, острый перец – 1-3, 27-30 июня;

– 1-3, 27-30 июня; Баклажаны — 1-3, 27-30 июня;

— 1-3, 27-30 июня; Огурцы — 1-3, 19-21, 27-30 июня;

— 1-3, 19-21, 27-30 июня; Брокколи, цветная капуста — 1, 6, 7, 14-16, 27, 28 июня;

— 1, 6, 7, 14-16, 27, 28 июня; Ранняя капуста — 1, 27, 28 июня;

— 1, 27, 28 июня; Средняя и поздняя капуста – 1, 27, 28 июня;

– 1, 27, 28 июня; Кале, пак-чой и другая листовая капуста — 1, 10-13, 27, 28 июня;

— 1, 10-13, 27, 28 июня; Стебельный сельдерей — 1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28 июня;

— 1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28 июня; Кабачки, патиссоны, тыква – 1, 19-21, 27, 28 июня;

– 1, 19-21, 27, 28 июня; Бахчевые — 2, 3, 19-21, 29, 30 июня;

— 2, 3, 19-21, 29, 30 июня; Стручковые (горох, фасоль, чечевица, соя и т.п.) — 1, 27, 28 июня;

— 1, 27, 28 июня; Кукуруза — 1, 27, 28 июня;

— 1, 27, 28 июня; Листовый салат – 1, 10-16, 27, 28 июня;

– 1, 10-16, 27, 28 июня; Шпинат — 1, 10-13, 27, 28 июня;

— 1, 10-13, 27, 28 июня; Качанные салаты, цикорий — 1, 27, 28 июня;

— 1, 27, 28 июня; Рукола, кресс, листовая горчица — 2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30 июня;

— 2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30 июня; Мангольд и другие листовые овощи – 10-16 июня;

– 10-16 июня; Щавель — 2, 3, 14-16, 29, 30 июня;

— 2, 3, 14-16, 29, 30 июня; Укроп и фенхель — 6, 7, 14-16 июня;

— 6, 7, 14-16 июня; Петрушка, кинза и сельдерей на листьях — 1, 27, 28 июня;

— 1, 27, 28 июня; Базилик, душица, розмарин и т.д. — 2, 3, 24-26, 29, 30 июня.

Также стоит обратить внимание на лунный посевной календарь, чтобы организовать работы в саду и огороде. Ведь здесь тоже есть свои благоприятные и неблагоприятные дни. В частности, разрыхлять почву и проводить любые работы с ней лучше 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18 июня, а проращивать семена — 1-3, 6, 7, 14-16, 19-20, 27- 30 июня. Пикировать и прореживать культуры лучше 6, 7, 14-16 июня, а заниматься поливом — 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 июня. Вносить органические и зеленые удобрения следует 6, 7, 10, 11, 14-16 июня, а вот минеральные – 2, 3, 19-21, 29, 30 июня. Обрезать, формировать и омолаживать деревья в садике можно 5-7 июня, а бороться с вредителями и болезнями лучше 8, 9, 12, 13, 17, 18 июня.

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